Zanzare: dove si trovano in casa e come allontanarle

In casa o in giardino, di giorno o di notte quando si sta dormendo, può capitare di sentire e avvertire un ronzio alquanto fastidioso e disturbante. Si tratta del ronzio che emettono le zanzare in casa per cui è bene capire dove possono nascondersi in modo da evitare il problema. Nei paragrafi a seguire, alcuni utili suggerimenti.

Zanzare

Sono insetti presenti soprattutto nella stagione estiva e, mai come quest’anno, complice anche le temperature eccessivamente elevate e i vari cambiamenti climatici in corso, vi è una propria invasione di zanzare. Sono parassiti che si trovano sia in giardino, ma anche in casa infastidendo con il loro ronzio e rumore.

Popolano ormai la terra da moltissimi anni, oltre a essere il veicolo per la trasmissione di malattie come la febbre gialla, la malaria, ecc. Ultimamente sembra che sia comparsa anche la zanzara egiziana, un’altra delle tante specie che invadono l’Italia e che possono causare seri problemi di salute, oltre ai normali pomfi, arrossamenti, ecc.

Sebbene siano alquanto fastidiose, le zanzare sono molto importanti nel processo di impollinazione e quindi nell’ecosistema. Si nutrono soprattutto di nettare che ricavano dalle varie piante e fiori che trovano nei giardini o anche nelle abitazioni, in generale. Si nutrono poi di pollini e liquidi zuccherini.

Per questa ragione, è consigliabile tenere alimenti come lo zucchero e il miele in appositi contenitori dalla chiusura ermetica onde evitare che possano giungere in casa attirate da questa fragranza. In Italia ci sono ben 60 specie di questi insetti, ma nel mondo sono più di 3000. In estate sono maggiormente comuni, mentre in inverno entrano nella fase del letargo.

Zanzare: dove si nascondono in casa

Negli ultimi anni, la presenza delle zanzare è diventata molto più massiccia e soprattutto dannosa, non solo per gli esseri umani, dal momento che vi sono alcune specie pericolose, ma anche per le coltivazioni nel giardino e le piante, in generale. Prima di capire come fare ad allontanarle, è bene sapere dove tendono a nascondersi.

Il bagno e la cucina, ritenuti luoghi umidi della casa, sono le stanze dove vi è maggiore concentrazione di questi insetti. Gli stessi sottovasi e i vasi delle piante e fiori sono un altro luogo importante per loro dal momento che proprio qui, per via dell’acqua stagnante che drena le colture, vanno a deporre le uova.

Chi possiede un giardino con una fontana deve stare particolarmente attento dal momento che è possibile trovare delle larve di zanzare nei pressi. Le piscinette dei bambini che, in estate, si tende ad avere nel giardino di casa, attirano questi insetti dal momento che il cloro inibisce la presenza di questi parassiti.

Possono poi nascondersi tra i mobili, dietro le tende o vicino ai vetri. in estate, soprattutto la sera, se si tiene la luce accesa in casa o sulla veranda, sarebbe il caso di tenere la finestra o zanzariera chiusa in modo da non far entrare le zanzare, ma neanche altri insetti alquanto fastidiosi.

Zanzare: soluzione migliore

