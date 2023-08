Cosa indossare per tenere lontano le zanzare ed evitare le punture

I metodi che tengono lontani gli insetti come le zanzare sono diversi e tutti più o meno efficaci. Vi è un metodo che pochi conoscono e che ha un notevole impatto sulla presenza di questi insetti in casa. I colori dei capi che si indossano hanno la capacità di allontanare e respingere questi insetti. Vediamo quali tonalità le attraggono in modo da liberarsene.

Cosa indossare per le zanzare

Quando si è in un ambiente naturale durante la stagione primaverile-estiva, capita di fare i conti con insetti come le zanzare che giungono attratte da qualcosa in particolare. Solitamente ciò che le attrae maggiormente è anche il tipo di abbigliamento che si è soliti indossare dal momento che amano determinati colori per cui si avvicinano ad alcuni soggetti anziché ad altri.

Questi insetti hanno delle peculiarità e ci sono degli habitat dove sicuramente è molto più facile incontrarle. Alcuni accorgimenti, in tal senso, possono sicuramente aiutare ad evitare di essere invasi da questi insetti. Per esempio, indossare alcuni capi di abbigliamento invece di altri aiuta sicuramente a proteggersi maggiormente, ma anche a tenerle alla larga.

Per esempio, è possibile indossare dei pantaloni lunghi che sono costituiti da una trama che è in grado di resistere alle punture delle zanzare. In commercio si trovano dei capi che hanno una trama che può fungere da repellente naturale. Un rimedio considerato particolarmente duraturo e soprattutto efficace per tenerle a distanza.

Cosa indossare per evitare le zanzare: consigli

In base a una ricerca e a degli studi condotti presso una università negli Stati Uniti, indossare capi di colore come il blu, il bianco, il verde e anche il viola, tende sicuramente a tenere lontano le zanzare evitando così i morsi e le punture che questi insetti possono causare. Lo studio ha dato dimostrazione che questi parassiti tendono a volare verso coloro che indossano colori specifici.

Infatti, le tonalità quali il rosso, il nero, il ciano, ma anche l’arancione sono fonte di attrazione per questi insetti. Sempre secondo gli esperti che hanno condotto lo studio, la pelle emette un segnale dal colore rosso arancione per cui questi insetti sono spinti verso gli esseri umani che hanno questa pigmentazione. La vista, insieme all’olfatto, li indirizza verso determinati soggetti.

Sempre secondo lo studio, controllando e monitorando l’atteggiamento delle zanzare femmina, si è scoperto che questi insetti sono attratti verso tonalità come colori quali arancione, rosso, nero e ciano evitando del tutto gli altri già menzionati. Sapere le varie tonalità permette di evitare i loro pizzicchi e quindi prevenire la loro invasione.

Oltre a determinati colori, anche altri segnali come l’odore, il respiro e la temperatura della pelle tendono ad attirarle. Quindi, si consiglia di indossare colori come il blu, il verde, il viola e il bianco che evitano i morsi di questi insetti.

Cosa indossare per le zanzare: rimedio naturale

