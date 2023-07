Zanzare tigri: come allontanarle da casa

Le zanzare sono insetti molto comuni e presenti, non solo in giardino, ma anche in casa. Tra le varie specie, vi sono anche le zanzare tigri, alquanto pericolose per la salute. Scopriamo come fare per tenerle lontano da casa in modo da proteggersi dalle loro punture e dai virus che possono portare agli esseri umani.

Zanzare tigri

Una specie di zanzare che ha origine in Asia e che, negli ultimi anni, si è diffusa molto anche in Italia. Si distinguono dalle comuni specie perché le zanzare tigri sono insetti molto pungenti e insidiosi al punto che possono causare problemi alla salute, oltre a trasmettere virus.

Un insetto facilmente riconoscibile per ilo suo corpo longilineo di colore nero bianco e e per un comportamento alquanto aggressivo nei confronti degli esseri umani. Può raggiungere dimensioni che vanno tra i 4 e gli 8 millimetri.

Le zanzare tigri sono andate pian piano diffondendosi ed espandendosi, dal sud est asiatico fino ad arrivare in Cina e Giappone per poi raggiungere il Madagascar. La larga diffusione e invasione delle zanzare tigri è dovuta principalmente alle merci o con viaggiatori inconsapevoli.

Sono insetti che tendono a diffondersi soprattutto in zone dal clima subtropicale, tropicale e temperato oppure anche in ambiente urbano. Proprio come le altre zanzare, anche le tigri tendono a trovarsi in presenza di fonti di acqua, come tombini, ristagni o anche pneumatici all’aperto dove si raccoglie l’acqua piovana.

Zanzare tigri in casa

Sono insetti in grado di adattarsi a vari climi e infatti riescono a sopravvivere molto bene al gelo invernale, ma le zanzare tigri trovano anche facilmente rifugio all’interno delle case dove basta lasciare la porta e la finestra di casa aperta affinché entrino infastidendo e causando problemi.

Proprio come le comuni zanzare, anche quelle tigri sono particolarmente attratte dai ristagni di acqua per cui sarebbe utile eliminare qualsiasi vaso o sottovaso in modo da non farle entrare. Se si hanno balconi, cortili od orti, è bene cercare di pulire i tombini dalle fonti di acqua.

Il giardino va pulito tenendo alla larga secchielli o annaffiatoi facendo in modo che non contengano acqua. Si consiglia poi di controllare in modo attento le grondaie facendo in modo che non siano pulite perché possono essere una porta di ingresso per le zanzare tigri in casa.

Si consiglia di prestare attenzione anche alle ciotole degli animali domestici perché questi insetti possono essere attratti dall’acqua. Riuscire a fare attenzione a questi elementi permette di evitarne l’accesso alla casa e non esserne invasi.

Zanzare tigri: miglior rimedio

