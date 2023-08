Diffusione di zanzare tigre: come proteggersi e difendersi

In estate si assiste a una vera e propria invasione di determinati insetti che sono alquanto sgraditi e inospitali, oltre che fastidiosi. Gli insetti come le zanzare tigre rientrano in questa categoria, ma si possono allontanare e proteggere optando per soluzioni naturali e non invasive.

Diffusione di zanzare tigre

Il riscaldamento globale e il cambiamento climatico, oltre alle temperature elevate, stanno portando a una diffusione massiccia e a una invasione di insetti come le zanzare tigre. Si stanno spostando sempre più verso latitudini settentrionali con gli stessi scienziati ed esperti che stanno studiando questi insetti anche perché portatrici di malattie.

Secondo gli stessi esperti, non è possibile sottovalutare la presenza di questi insetti dal momento che sono causa e vettori di agenti patogeni, quindi di malattie e patologie come la febbre dengue, la Zika o il Nilo occidentale. I cambiamenti climatici sono una conseguenza del loro arrivo e della loro presenza nel Mediterraneo.

Le zanzare tigre sono facilmente distinguibili rispetto alle loro cugine maggiormente note e comuni in estati. Si caratterizzano per essere di colore nero con delle macchie bianche argentate e, per quanto riguarda le dimensioni, sono molto più piccole rispetto alla classica zanzara. Sono silenziose, quindi agiscono in maniera indisturbata e spesso pungono soprattutto durante il giorno.

Alcuni paesi come la Francia hanno già dato e lanciato l’allarme riguardo l’invasione di questa specie endemica adottando misure e precauzioni in merito per salvaguardarsi e proteggersi da una possibile invasione.

Diffusione di zanzare tigre: come intervenire

Per impedire l’invasione e diffusione di una specie come le zanzare tigre è fondamentale cercare di prevenire il possibile arrivo nel giardino di casa eliminando tutte quelle cose che possono attirarla e attrarla. Per prima cosa, bisogna eliminare l’acqua stagnante, quindi l’acqua dai vasi o dalle grondaie perché qui vanno a deporre le uova.

Le femmine di zanzara amano molto i vasi o le grondaie, ma anche un normale tappo di bottiglia rischia di essere l’habitat ideale in quanto può contenere la giusta quantità di acqua per lo sviluppo delle larve. Si consiglia di pulire le grondaie, gli scarichi e fare attenzione all’acqua, compresa quella dei vasi e delle bottiglie.

Inoltre, sarebbe anche una buona idea schermare le finestre e le porte con delle zanzariere per impedire alle zanzare tigre di poter entrare in casa. Per chi trascorre del tempo libero fuori casa o ama stare all’aperto nelle giornate estive, sarebbe bene riparare braccia e gambe con un abbigliamento idoneo evitando di indossare indumenti dai colori scuri che sono fonte di attrazione per le larve.

No all’uso dei profumi e, se proprio non si riesce a resistere, meglio optare per una fragranza come un olio al cocco per la pelle. In questo modo si è certi di non attrarre questi insetti. Le candele alla citronella sono un altro buon consiglio da applicare anche perché possono fare in modo che non si avvicinino per via dell’odore che questo elemento emana.

Diffusione di zanzare tigre: repellente

Per allontanare in modo definitivo le zanzare tigre da casa ed evitare così una rapida diffusione, si consiglia di affidarsi a delle soluzioni che siano efficaci e di impatto. Il rimedio migliore è l’uso di un repellente come Ecopest Home che è nuovo in questo campo, ma molto valido da usare al posto di insetticidi e pesticidi che risultano essere dannosi.

Un rimedio assolutamente valido, come mostrano anche le recensioni dei consumatori che lo raccomandano. Un repellente, un dispositivo che garantisce un ottimo rapporto qualità prezzo. Un repellente che usa l’azione dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni liberando così la casa dalla presenza di questi insetti.

Questi ospiti non graditi riescono a intercettare e captare la presenza degli ultrasuoni che viaggiano a una frequenza di 60 Megahertz, impedendo così di allontanarli e rendendo l’ambiente sgradevole per questa specie. Un prodotto dal design compatto, ma potente che tiene a distanza sia le zanzare tigre, ma anche le mosche, le vespe, compreso i topi.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente per garantire i giusti benefici anche perché dona una protezione h24 per tutti i giorni della settimana coprendo un raggio di azione di copertura di 250 metri quadrati.

Un dispositivo come Ecopest Home è ecologico, quindi non ha nessun effetto sull’ambiente. Silenzioso e inodore dal momento che non disturba o emette suoni e fastidi.

Ordinarlo è molto semplice poiché bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, dal momento che non bisogna diffidare delle imitazioni. In questo modo si ha la certezza di un acquisto esclusivo e originale. Si inseriscono i dati all’interno del modulo attendendo la chiamata dell’operatore che evade e conferma l’ordine che ha un costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento anticipato tramite Paypal e carta di credito o al corriere in contanti

