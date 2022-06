Zanzare tigre: come allontanarle da casa

Le zanzare tigre possono rappresentare un serio pericolo per la nostra salute. Scopriamo insieme come allontanarle dalle nostre case, in modo sicuro.

La zanzara tigre è responsabile di malattie parassitarie e virali. Allontanarla è fondamentale per la nostra sicurezza e per la sicurezza delle persone intorno a noi. Scopriamo insieme come farlo in modo semplice e sicuro per noi.

Zanzare tigre

La zanzara tigre è una delle specie di zanzara più invasive attualmente in circolazione, sul territorio nazionale e internazionale. Questa razza non vola molto lontana dal luogo di riproduzione, per cui, se sentite che una zanzara vi ha punto durante il giorno, se vi accorgete che questa vi segue in macchina o in casa, quasi certamente, questa è una zanzara tigre e il suo luogo di riproduzione non è molto lontano dal punto in cui siete.

A differenza delle specie di zanzara autoctone, che si riproducono in ampie zone umide, la zanzara tigre lo fa in luoghi più ristretti come, ad esempio, l’interno di un albero, oppure, l’interno di oggetti artificiali come, ad esempio, gli pneumatici. Non è infatti un caso che, la zanzara tigre, originaria dell’Asia, sia arrivata in Occidente proprio attraverso il commercio internazionale di pneumatici usati.

Zanzare tigre in casa

Come anticipato anche nella premessa, se una zanzara vi punge durante il giorno, se una zanzara vi segue in macchina o in casa, quasi certamente, questa è una zanzara tigre e il suo luogo di riproduzione non è molto lontano dal luogo in cui siete. Fortunatamente, sbarazzarsi di una zanzara tigre non sembra molto difficile. Poiché questa specie tende a riprodursi in aree umide e ristrette, come secchielli, annaffiatoi, carriole, teli e teloni per barche, giocattoli in plastica, contenitori per piante e sottovasi, sbarazzarsi di questi oggetti o, quantomeno, dei residui di acqua contenuti all’interno, vuol dire sbarazzarsi anche della zanzara tigre.

Zanzare tigre in casa: rimedio

Allo stesso tempo, sbarazzarsi dei potenziali luoghi di riproduzione delle zanzare tigre non vuol dire sbarazzarsi, di fatto, della zanzara tigre. Per questa ragione, nel caso di insetti e roditori e, soprattutto, nel caso della zanzara tigre, ricorrere ad un supporto ulteriore, che ci aiuti di fatto a liberarci di questo pericoloso insetto è fondamentale.

Ecopest è il primo rimedio, alternativo ai pesticidi, al quale ricorrere per potersi liberare definitivamente della zanzara tigre ed altre specie di insetti. Sviluppato sulla base di una tecnologia avanzata, che utilizza le onde di bassa frequenza e ad interferenza magnetica, Ecopest rende gli ambienti delle nostre case invivibili per quest’insetto. Di conseguenza, con Ecopest in funzione, se già presente in casa, la zanzara tigre si allontanerà di sua volontà, in caso contrario, questa eviterà di entrarci.

E’ riconosciuto il miglior rimedio naturale contro zanzare e altri insetti, grazie ai benefici immediati e alla totale sicurezza di utilizzo.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Per tenere le vostre case sempre pulite e sicure, vi consigliamo di tenere in funzione Ecopest 24 ore su 24. Il dispositivo è stato progettato per avere un basso impatto economico e ambientale. Inoltre, questo agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq, che non è poco.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.