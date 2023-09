Dall'Est Europa arrivano aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: primo successo per Kiev nella controffensiva a Zaporizhzhia

Mentre i combattimenti in Ucraina si stanno concentrando soprattutto sulle due cittadine nella regione di Zaporizhzhia di Verbove e Robotyne, l’esercito di Kiev ha ottenuto un primo ottimo risultato nella controffensiva.

Dalle ultime informazioni che arrivano dall’Est Europa si può appurare che l’Ucraina sia riuscita ad ottenere un primo importante successo nell’ambito della propria controffensiva. I maggiori sforzi bellici, in questo momento, si stanno concentrado tutti nella regione di Zaporizhzhia e porprio lì, Kiev è riuscita a sfondare per la prima volta le linee di difesa della Russia al fronte. È la prima volta in tre mesi che accade e il risultato non è trascurabile nella strategia dell’Ucraina. Se i militari riuscissero ad arrivare al Mar Nero, infatti, potrebbero tagliare l’accesso diretto della Russia alla penisola di Crimea.

Le difficoltà della controffensiva dell’Ucraina

I recenti successi, sono certamente importanti, vanno comunque contestualizzati. L’Ucraina, infatti, sta avanzando al fronte, ma solo di pochi chilometri. L’esercito riesce a muoversi di pochi metri alla volta a causa dell’efficacia delle difese russe. I russi hanno posizionato su tutto il fronte trincee, campi minati e fortificazioni. Superata la prima linea, spesso, gli ucraini si trovano a doverne affrontare anche una seconda e una terza, perché le costruzioni sono state pensate a strati.