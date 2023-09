Papa Francesco giunge in Mongolia nel suo 43° Viaggio Apostolico, la prima volta per un Papa in questa terra

Papa Francesco in Mongolia nel suo 43° Viaggio Apostolico

Papa Francesco ha fatto il suo ingresso in Mongolia, toccando terra presso l’aeroporto internazionale della capitale, Ulan Bator. Il Pontefice è stato calorosamente accolto dal ministro degli Esteri del Paese. Dopo una breve ma significativa cerimonia di benvenuto in loco, si è diretto verso la Prefettura Apostolica. In questa sua prima giornata in Mongolia, Papa Francesco non ha ulteriori impegni in programma.

Papa Francesco in Mongolia: il programma della visita nel dettaglio

Questo viaggio apostolico, che si svolgerà dal 31 agosto al 4 settembre, porta il segno distintivo del motto “Sperare insieme”. È il 43° viaggio di Papa Francesco da quando è divenuto Pontefice e segna la sua visita a ben 61 nazioni, facendolo diventare il primo Papa a varcare il suolo mongolo, ancorato nella storia del mitico Gengis Khan. Da notare che i voli per coprire la distanza di circa 8.280 km tra Roma e Ulan Bator sono particolarmente lunghi e impegnativi: circa 9 ore e mezza all’andata e 11 ore e 20 al ritorno, con sei ore di differenza di fuso orario.

Il programma prevede una serie di incontri di natura politico-istituzionale, pastorale con la piccola comunità cattolica locale e interreligiosi. In totale, Papa Francesco terrà cinque discorsi, tutti in italiano, durante i quattro giorni della sua permanenza in Mongolia.

I primi due giorni saranno dedicati esclusivamente alle cerimonie ufficiali. Sabato 2 settembre, alle 9.00 ora locale (le 3 di notte in Italia), è prevista la cerimonia di benvenuto nella piazza Sukhbaatar, seguita alle 9.30 (le 3.30 italiane) dalla visita di cortesia al presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh, presso il Palazzo di Stato. Alle 10.20 (le 4.20 italiane) ci sarà un incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico nella sala “Ikh Mongol” del Palazzo di Stato. Successivamente, alle 11.00 (le 5.00 italiane), Papa Francesco incontrerà il presidente del Grande Hural di Stato, il Parlamento monocamerale mongolo, e alle 11.10 (le 5.10 italiane) il primo ministro Luvsannamsrain Oyun-Erdene. Nel pomeriggio, alle 16.00 (le 10.00 italiane), il Papa si confronterà con i vescovi, i sacerdoti, i missionari, le consacrate e gli operatori pastorali presso la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo.

Domenica 3 settembre, sempre a Ulaan Baatar, sono programmati due importanti eventi: alle 10.00 (le 4.00 italiane) un incontro ecumenico e interreligioso presso l'”Hun Theatre”, e alle 16.00 (le 10.00 in Italia) una messa che si terrà all’interno della “Steppe Arena”.

Lunedì 4 settembre, il giorno conclusivo della visita, vedrà Papa Francesco impegnato in ulteriori attività. Alle 9.30 (le 3.30 italiane) ci sarà un incontro con gli operatori della carità e l’inaugurazione della Casa della Misericordia. Alle 11.30 (le 5.30 italiane), si svolgerà la cerimonia di congedo presso l’Aeroporto Internazionale “Chinggis Khaan”, e alle 12.00 locali (le 6.00 in Italia), il Papa partirà alla volta di Roma, con arrivo previsto a Fiumicino alle 17.20.