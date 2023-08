La controffensiva ucraina avanza e, secondo la Nato, Mosca è in difficoltà: quali sono gli ultimi sviluppo del conflitto tra Russia e Ucraina?

La controffensiva ucraina avanza e “sconfina” nel territorio russo portando il conflitto a un nuovo livello: in merito alla guerra, secondo quanto asserto dalla Nato, Mosca sarebbe in difficoltà

Controffensiva ucraina, Kiev fa sul serio: secondo la NATO, Mosca è in difficoltà

Nella giornata di giovedì 31 agosto, un drone è stato abbattuto a Mosca mentre altri due si sono diretti verso Briansk, riproponendo quanto già accaduto nei giorni scorsi quando veicoli senza pilota hanno attaccato almeno sei obiettivi della Federazione russa. Appare ormai evidente che la controffensiva ucraina abbia portato il conflitto oltre i confini nazionali. Intanto, stando all’analisi dell’intelligence britannica, le difese aeree russe sono “insufficienti” e “soffrono gli attacchi con droni”.

Nella serata di mercoledì 30, poi, le autorità di Mosca hanno dovuto ammettere di avere sventato a Briansk un’infiltrazione di militari ucraini: due sono stati uccisi mentre altri cinque stono stati catturati. Inoltre, secondo gli Stati Uniti, il Cremlino ha aperto canali con la Corea del Nord per l’invio di armi e munizioni.

Stoltenberg: “Gli ucraini possono sfondare”

In questo contesto, se l’Ucraina sta diventando sempre più aggressiva “sconfina” con attacchi nel territorio nemico, la Russia sta portando avanti una strategia militare fatta sostanzialmente ai bombardamenti. Dopo aver ricominciato a lanciare missili su Kiev (che per mesi non ha sentito il suono delle sirene), l’esercito russo si è accanito su Sloviansk, causando la morte di una persona. L’esercito di Mosca si sta concentrando anche sul fronte est del Paese assediato mentre gli ucraini hanno superato le prime difese e stanno avanzando verso Melitopol e la costa.

Stando a quanto dichiarato in una intervista alla CNN dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, “gli ucraini sono in grado di sfondare”. “È ancora più importante ora sostenerli”, ha aggiunto.