Zelensky: “Il nemico può distruggere le nostre case ma non la nostra anima”

Nel suo ormai quotidiano bollettino di resistenza per l'Ucraina Zelensky ha detto: “Il nemico può distruggere le nostre case ma non la nostra anima”

Volodymyr Zelensky è tornato a fare capolino dai social e in un video postato su Telegram ha detto: “Il nemico può distruggere le nostre case ma non la nostra anima”. Continua la campagna social patriottica del presidente dell’Ucraina aggredita dalla Russia.

Quello di Zelensky è una sorta di “bollettino etico” con cui il leader ucraino non solo motiva i suoi, ma sottilmente incentiva e chiama in ballo l’Occidente.

“Distruggere le nostre case ma non la nostra anima”: le parole di Zelensky

Ha detto nell’ultimo video Zelensky: “Il nemico può distruggere i muri delle nostre case, delle nostre scuole, delle nostre chiese. Può distruggere le imprese ucraine. Ma non raggiungerà mai la nostra anima, il nostro cuore, la nostra capacità di vivere liberamente”.

E poco prima il presidente ucraino aveva detto: “Il mondo non crede nel futuro della Russia, non ne parla. Parlano di noi. Loro ci aiutano. Si stanno preparando a sostenere la nostra ricostruzione. Dopo la guerra. Perché tutti hanno visto che per le persone che si difendono così eroicamente, questo ‘dopo la guerra’ arriverà sicuramente”.

“Se il mondo sarà distante da noi perderemo tutti”

E solo poche pre prima Zelensky aveva chiamato in causa etica Nato e Ue: “Se il mondo è distaccato, si perderà.

Per sempre. Perché ci sono valori incondizionati. Uguali per tutti. Prima di tutto, questa è la vita. Il diritto alla vita per tutti. Questo è esattamente ciò per cui stiamo combattendo in Ucraina. Molto intensamente, insieme ai nostri militari. Questo è esattamente ciò di cui questi deboli invasori vogliono privarci. Questo è esattamente ciò da cui il mondo intero ci deve proteggere”.