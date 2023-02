Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha aperto la Conferenza per la sicurezza di Monaco di Baviera, in Germania, affermando che l’unica conclusione possibile della guerra è la scongitta della Russia.

Zelensky inaugura la Conferenza per la sicurezza di Monaco: “Non c’è alternativa alla sconfitta di Mosca”

La Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera è stata inaugurata dall’intervento in videocollegamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Alla prima giornata dedicata all’evento, sono stati presente il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Rishi Sunak e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Per quanto riguarda Zelensky, il leader ucraino era intervenuto alla conferenza anche lo scorso anno tenendo un discorso appena pochi giorni prima che scoppiasse il conflitto russo-ucraino. Nel corso del videocollegamento organizzato nel primo giorno del meeting, il presidente di Kiev ha ribadito la convinzione che non esista “alternativa” alla sconfitta del Cremlino in quanto “se vincerà in Ucraina, la Russia punterà le armi sui Paesi vicini” e non è quindi possibile scendere a “compromessi”.

Zelensky, inoltre, si è detto certo che la vittoria dell’Ucraina contro la Russia sul campo di battaglia sia ormai imminente e ha rapidamente elencato tutti i successi ottenuti a partire dal quel drammatico 24 febbraio 2022. Facendo poi un parallelismo con lo scontro tra Davide e Golia, ha ribadito la necessità di impedire a Mosca di “distruggere altre vite”. “Il Golia russo cadrà quest’anno”, ha previsto Zelensky che si è anche augurato che nel 2024 si possa organizzare “la prima conferenza sulla sicurezza dopo la guerra” e con una “Ucraina libera”.

“Possiamo sconfiggere Putin. E non solo Putin ma tutti i Putin del mondo”, ha dichiarato.

Scholz prende la parola dopo Zelensky alla Conferenza per la sicurezza: “Ci aspetta una lunga guerra”

A prendere la parola subito dopo Zelensky, è stato il cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha precisato che “non sono le nostre spedizioni di armi a prolungare la guerra. Al contrario. Prima Putin capisce che non raggiungerà il suo obiettivo imperialista, maggiori sono le possibilità della conclusione della guerra e di un ritiro delle truppe”.

“Ci aspetta una lunga guerra”, ha aggiunto il cancelliere che ha anche confermato l’impegno della Germania a sostenere Kiev e fornire all’Ucraina il migliore supporto possibile per evitare una “escalation involontaria” tra Nato e Russia.

Macron vuole una conferenza a Parigi sulla difesa aerea europea

Alla Conferenza per la sicurezza organizzata a Monaco di Baviera, è intervenuto anche il presidente francese Emmanuel Macron. “Siamo pronti a un conflitto prolungato e dicendo questo non lo auspico, ma soprattutto se non lo desideriamo, dobbiamo essere collettivamente credibili nella nostra capacità di tenere questo sforzo”, ha detto.

Durante il suo discorso, Macron ha invitato i partner comunicati a “investire massicciamente in difesa in modo da essere credibili nel sostegno a Kiev”. “Oggi chiaramente non è il momento del dialogo perché la Russia ha scelto la guerra e compie crimini”, ha detto. Subito dopo ha suggerito di procedere con la programmazione di una conferenza a Parigi incentrata sulla difesa aerea europea che “permetterà di affrontare questo tema dal punto di vista industriale, con la partecipazione di tutti gli industriali europei che hanno soluzioni da offrire, ma anche dal punto di vista strategico e, direi forse, prima di tutto dal punto di vista strategico, compresa la questione della deterrenza”.