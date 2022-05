Zerocalcare: “Contro gli stereotipi non parlo a nome di altri”

Milano, 25 mag. (askanews) – “Strappare lungo i bordi” di Zerocalcare ha vinto come miglior serie italiana i “Diversity Media Awards” 2022, i riconoscimenti che premiano chi è in grado di valorizzare inclusione e diversità.

“Io non lo so se la serie è capace a valorizzare l’inclusione – io quello che ho cercato di fare il più possibile è di raccontare le cose senza stereotipi, senza connotazioni particolari, senza stigmi e laddove non ero in grado perché si trattava di argomenti che non conoscevo o non avevo qualcuno che me ne parlasse in maniera convincente, di fare un passo indietro e di pormi soltanto come osservatore e di non parlare a nome di qualcun altro”, ha detto l’autore di fumetti ad askanews.