125 anni di Bayer in Italia: un francobollo per celebrare il passato e costruire il domani

125 anni di Bayer in Italia: un francobollo per celebrare il passato e costru...

125 anni di Bayer in Italia: un francobollo per celebrare il passato e costru...

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy conferisce a Bayer Italia il riconoscimento “Eccellenza del sistema produttivo e del Made in Italy”, premiando 125 anni di innovazione, sostenibilità e il contributo di generazioni di collaboratori che hanno reso possibile la crescita dell’azienda nel nostro Paese.

Milano, 3 luglio, 2025 – È stato emesso il 12 giugno dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo per celebrare i 125 anni di attività di Bayer nel nostro Paese.

Il francobollo, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in 225 mila esemplari, appartiene alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicata al settore farmaceutico: una serie che celebra la capacità imprenditoriale riservata ad aziende che, come Bayer, hanno portato innovazione e valore al tessuto economico e sociale italiano.

“Questa ricorrenza testimonia l’impegno, l’innovazione e la grande capacità di un’azienda che da oltre un secolo è leader mondiale dei settori farma e salute, rivolgendosi anche al comparto agricolo”, afferma Adolfo Urso – Ministro delle Imprese e del Made in Italy. “Desidero esprimere gratitudine al team Bayer di oggi e a quelli che l’hanno preceduto, portando l’azienda ai risultati odierni. In Italia avete saputo unire tradizione e innovazione, contribuendo a rafforzare la nostra economia, a valorizzare i nostri talenti e a difendere la salute dei cittadini, il tutto garantendo la sostenibilità ambientale. È questo il futuro che vogliamo per l’Italia e la Ue, dove l’industria sia al centro della strategia di sviluppo. Possiamo competere con le altri grandi manifatture mondiali, grazie ad aziende come Bayer, esempio di innovazione e sostenibilità che troverà sempre nel Governo un alleato strategico”, conclude il Ministro.

“Ringraziamo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per questo importante riconoscimento che testimonia il contributo di eccellenza che la nostra azienda e le nostre persone hanno saputo offrire al progresso e alla crescita del Paese”, afferma Monica Poggio – Amministratrice Delegata di Bayer S.p.A – “Celebrare 125 anni di presenza in Italia significa rendere omaggio al valore dell’industria delle Life Science, un settore strategico in cui il nostro Paese continua a distinguersi a livello globale grazie all’impegno, alla passione e alla competenza di chi ogni giorno lavora con noi. L’emissione di questo francobollo rappresenta un’ulteriore occasione per riaffermare la nostra volontà di essere un partner attivo e responsabile nello sviluppo del futuro e nella crescita sostenibile del sistema Paese”, conclude Poggio.

Per celebrare la propria storia con uno sguardo rivolto al futuro, Bayer ha organizzato nella storica sede milanese un evento speciale con voci dal mondo istituzionale, scientifico e industriale per raccontare come salute, agricoltura e innovazione si preparano ad affrontare le sfide di domani.

A concludere la mattinata, la cerimonia ufficiale di annullo filatelico del francobollo dedicato a Bayer guidata da Poste Italiane e presieduta da Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro del Comune di Milano.

“Celebrare 125 anni di storia significa non solo ripercorrere con orgoglio il passato, ma soprattutto guardare al futuro con impegno, visione e responsabilità. Il riconoscimento del francobollo da parte del Ministero rappresenta un gesto simbolico di grande significato: rende omaggio a un percorso imprenditoriale solido e riconosce il contributo costante che Bayer offre nell’innovare in settori strategici come la salute e l’agricoltura – afferma Cappello. “La presenza di Bayer a Milano è un autentico valore aggiunto per la nostra comunità, non solo per l’impatto economico, ma anche per il ruolo sociale e culturale che svolge. Sin dalle origini, Bayer ha accompagnato la crescita della nostra città, contribuendo a consolidare Milano come uno dei principali poli delle Life Science in Europa”.

Per rimarcare l’eccezionalità del momento, è stato creato un annullo ad hoc dedicato alla giornata e l’azienda ha aperto le porte della propria sede a collezionisti ed appassionati offrendo un’occasione unica per arricchire le proprie collezioni con una emissione speciale.

Il francobollo

L’immagine contenuta nel francobollo dedicato a Bayer è a cura del bozzettista Matias Hermo e raffigura una composizione grafica in cui il numero 125 campeggia sui colori della bandiera italiana dove sono riconoscibili, in grafica stilizzata, i tre campi di competenza dell’azienda: agricoltura, farmaci di automedicazione e terapie innovative per la salute, delimitata in alto, dal logo dell’azienda, con la scritta “125 anni”, ripetuta a tappeto, in pattern sfumato con i colori del verde al blu. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria B.

Il francobollo Bayer ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

L’annullo del primo giorno di emissione sarà disponibile per 60 giorni lavorativi presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Milano 9, in viale Sabotino 21/A. Al termine di questo periodo, il timbro sarà conservato presso il Museo Storico delle Poste e delle Comunicazioni di Roma, entrando a far parte del patrimonio filatelico nazionale.

Bayer in Italia – Una storia lunga 125 anni



Una storia di innovazione e ricerca nata a Milano nel 1899 con l’apertura della prima filiale commerciale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, abbiamo inaugurato lo stabilimento di Garbagnate Milanese, che continua a produrre farmaci salvavita per l’Italia e l’estero. Grazie a investimenti costanti, questo insediamento è stato riconosciuto tra le migliori realtà industriali al mondo. Da allora di strada, insieme al Paese, ne abbiamo fatta tanta passando da azienda chimica operante in molti settori produttivi alla scelta precisa dei nostri giorni: dedicarsi alle scienze della vita puntando al miglioramento della salute e alla qualità dell’alimentazione introducendo sul mercato farmaci innovativi e offrendo soluzioni per produrre prodotti agricoli di alta qualità e in quantità adeguata. Per rendere più immediata la missione che ci siamo dati l’abbiamo concentrata in uno slogan ambizioso “Health for all, Hunger for none”. Oggi, Bayer Italia, con 1.200 dipendenti e un fatturato di 1 miliardo di euro (dati 2024), è un’azienda leader nei suoi settori, impegnata per un futuro sempre più sostenibile e a misura d’uomo.