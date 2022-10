12enne mette a segno 8 rapine in un mese

Senza genitori e documenti, il giovane marocchino che non può essere arrestato perché minore di 14 anni

Solo 12 anni e già una carriera crimininale alle spalle, Bilal è il nome del giovanissimo ragazzo marocchino finito nei guai ripetutamente a Milano. Il ragazzino negli ultimi mesi è diventato un volto notissimo alle forze dell’ordine, che lo hanno più volte fermato e arrestato per dei furti compiuto nel centro della città lombarda.

Entrato nel paese come minore non accompagnato e senza documenti, il giovane non essendo denunciabile (ha meno di 14 anni) è stato più volte affidato a strutture, che non lo sono però riuscite a trattenere.

12 anni e mette a segno 8 rapine in un mese

Lunedì Bilal era stato fermato dalla squadra Radiomobile, quando insieme ad un complice ha tentato di rapinare un turista americano del Rolex Daytona in via Manzoni.

Portato in ospedale a causa di un sospetto di scabbia, è stato dimesso venerdì, ed una volta di messo non ha perso tempo tornando subito in azione, questa volta in stazione centrale. Ad essere vittima del giovane questa volta, due turisti giapponesi a cui aveva scippato la valigia ed un passante a cui ha sottratto invece telefono e carta di credito. Anche in questo caso ad intervenire gli uomini della Radiomobile, che come accertato anche dall’Arma è stato fermato nelle ultime settimane per altri 4 colpi identici tutti a Milano, per un totale di 8 rapine in circa un mese.