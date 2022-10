Grave incidente stradale ad Acilia: morto un ragazzo di 21 anni

Un terribile incidente stradale si è consumato ad Acilia, una frazione del comune di Roma, un giovane di 21 anni ha perso la vita: ecco i dettagli.

È una vera e propria tragedia quella che si è consumata ad Acilia, nella mattinata del 15 ottobre 2022, qui un ragazzo di 21 anni ha perso la vita, dopo che è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale. Ecco tutti i dettagli.

Incidente stradale ad Acilia: morto un ragazzo di 21 anni

Un incidente mortale si è consumato alle prime luci dell’alba di sabato 15 ottobre 2022, più precisamente intorno alle ore 6, in via Saponara ad Acilia.

Nello specifico, un ragazzo di 21 anni, che viaggiava a bordo della sua Renault Modus, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato con la sua auto in un canale.

L’intervento dei soccorritori e i vani tentativi di salvare la vita al 21enne

Stando a quanto si apprende dalle prime indiscrezioni trapelate sulla vicenda, il 21enne è stato immediatamente soccorso sul posto e poi è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale Grassi di Ostia, qui è morto poco dopo il suo arrivo.

L’incidente non ha coinvolto altri mezzi e dunque di fatto il ragazzo è l’unica vittima, al momento non sono state rese note informazioni circa la sua identità.

Indagini in corso per far luce sulla dinamica dell’incidente

Gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare, tempestivamente intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi di rito, si stanno adesso occupando di condurre le indagini sul caso ed in particolare di stabilire qual è stata l’esatta dinamica dell’incidente e la possibile causa che l’ha innescato.