Aveva solo 15 anni ed è morto all’interno dell’azienda agricola di famiglia. Il dramma è avvenuto tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi: il corpo del minorenne è stato rinvenuto nei pressi di una stalla e sono stati subito allertati i soccorsi ma non è stato possibile fare nulla per salvarlo. I carabinieri hanno raccolto testimonianze ed elementi che hanno consentito loro di arrivare ad una prima ricostruzione dei fatti.

Morto 15enne nell’azienda agricola di famiglia: che cosa è successo

La tragedia è avvenuta all’interno di un’azienda agricola e zootecnica di proprietà del padre del 15enne. Il corpo del giovanissimo è stato trovato vicino ad una stalla e sono stati subito allertati i soccorsi, giunti in loco con ambulanza ed elisoccorso ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze dei presenti ed effettuato i rilievi: stando ad una prima ricostruzione il 15enne sarebbe stato travolto mortalmente da un trattore durante una manovra. Resta da chiarire chi si trovasse alla guida del mezzo ma anche da accertare più nel dettaglio l’esatta dinmica dei fatti. Le indagini, dunque, proseguono.