Riccardo, 15enne di Grosseto, è morto improvvisamente a causa di un malore accusato mentre tornava a casa con sua madre. Il saluto dei suoi compagni di squadra.

Grosseto, 15enne morto per malore improvviso

Grosseto piange la scomparsa di Riccardo, il 15enne morto per un malore improvviso mentre tornava a casa con la madre lo scorso 8 marzo.

I due stavano tornando a casa, quando la madre ha visto il figlio accasciarsi improvvisamente a terra. Immediato l’intervento dei soccorsi che purtroppo non sono riusciti a salvarlo in tempo.

La passione per il calcio

Riccardo frequantava la seconda classe dell’Iti e come la maggior parte dei 15enni giocava a calcio e sognava di fare carriera in questo mondo. Giocava per il Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani, società a cui era tanto affezionato e che ha pubblicato una nota per ricordare il suo campione:

“La società, profondamente scossa, esprime vicinanza alla famiglia per il terribile lutto, in particolare ai genitori, colpiti dal dolore insanabile causato dalla perdita in circostanze drammatiche di un figlio con ancora tutta la vita davanti. U.S. Grosseto 1912 piange il giovane Riccardo, ragazzo solare, appassionato dei colori biancorossi, espressione di una predilezione genuina per il calcio, volato in cielo troppo presto. Ciao Riccardo. Buon viaggio“