Si chiamava Anita Granetoli la ragazza di 17 anni che nel tardo pomeriggio del 6 ottobre è morta dopo un tremendo incidente in moto avvenuto in provincia di Sondrio

Muore la 17enne Anita Granetoli: la moto dove si trovava era guidata da un amico bocciato all’esame della patente

Il dramma si è consumato nel comune di Grosio. La giovane si trovava in sella ad una motocicletta guidata dall’amico 21enne, D.M., che era da poco stato bocciato all’esame della patente del mezzo ed era soltanto in possesso del “foglio rosa”.

L’incidente è avvenuto alle ore 17:45: entrambi i giovani portavano il casco e si trovavano al momento del sinistro lungo la bretella della strada provinciale 27; per motivi ancora da accertare entrambi sono stati sbalzati dall’Aprilia RS 660 dove viaggiavano, finendo a terra. La sorte peggiore l’ha avuta la 17enne, sbalzata violentemente oltre la carreggiata a diversi metri di distanza. A nulla è servito il rapido intervento dei soccorsi che hanno provato a rianimarla per diversi minuti nel fossato dov’era finita: per la ragazza alla fine non c’è stato purtroppo nulla da fare. L’amico che si trovava sulla moto insieme a lei è fortunatamente rimasto praticamente illeso ed è stato dimesso dall’ospedale Eugenio Morelli dov’era stato ricoverato nella giornata di sabato.