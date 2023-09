Un ragazzo di 22 anni originario di Leno ha perso la vita questa notte dopo un drammatico incidente autonomo fatto mentre era alla guida della sua motocicletta. Il giovane stava percorrendo una via di Cologne (Brescia), quando non si è accorto della rotatoria, attraversandola dritto per dritto e finendo contro i cartelli stradali.

Brescia, incidente in moto nella notte: morto un ragazzo di 22 anni

Il terribile incidente è avvenuto su via Francesca a Cologne, quando erano da poco passate le ore 2 di questa notte. Un ragazzo di 22 anni, per cause ancora da accertare e che sono sotto studio degli inquirenti, stava percorrendo la carreggiata e non si è accorto che di fronte a lui c’era una rotatoria. La moto del giovane ha proseguito la sua corsa attraversando a forte velocità tutta la rotonda, fino a schiantarsi con estrema violenza contro i cartelli stradali.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso del ragazzo

Ad osservare tutta la scena da vicino c’era un automobilista che ha chiamato immediatamente i medici del 118. Quando i sanitari sono arrivati sul posto a bordo di un’ambulanza, però, era già troppo tardi. I medici non hanno, infatti, potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso del giovane. Gli agenti della polizia stradale stanno indagando sulle cause del sinistro.