2 giugno: Foti (FdI), 'oggi festa della nostra Nazione'

Roma, 2 giu (Adnkronos) – "Sono passati 77 anni da quando gli italiani, donne comprese, furono chiamati nel 1946 a scegliere con un referendum istituzionale tra monarchia e repubblica. Scelsero di invertire la rotta e di fare dell'Italia una Repubblica". Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera.

"Essere italiani, essere patrioti, significa amare la propria Nazione e lottare perché essa possa vincere sempre le sfide che il mondo pone, con orgoglio e forza. Il mio pensiero, in particolare, va in questo momento alle popolazioni dell’Emilia Romagna, colpite gravemente dall’alluvione", prosegue.

"L’Italia è unita e abbiamo il dovere di non lasciare indietro nessuno. Il governo Meloni è arrivato dove gli altri non sono riusciti nemmeno ad avvicinarsi: ridare credibilità alla Nazione a livello internazionale e garantire gli strumenti per il rilancio economico ed occupazionale, con dati sul lavoro ogni giorno sempre più ottimistici ed incoraggianti. Oggi, con particolare commozione, festeggiamo la nostra Nazione, la mia Repubblica. Viva l'Italia", conclude Foti.