2 giugno, Uomini e Donne non va in onda: il motivo

La sospensione non è dovuta alla Festa della Repubblica Italiana: il celebre dating show di Canale 5 ha concluso la sua stagione con l’ultima puntata pomeridiana trasmessa mercoledì 28 maggio, seguita dal gran finale in prima serata venerdì 30 maggio, dedicato a “La scelta di Gianmarco”.

La stagione 2024-2025 si è rivelata un vero trionfo per il programma, che ha chiuso un’edizione da record. La conferma del successo è arrivata proprio dall’ultima puntata, in cui il tronista Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta. L’evento ha catturato l’attenzione di ben 2.969.000 spettatori, raggiungendo uno share del 17,2%, e ha dominato la prima serata, superando la concorrenza di “Sognando Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci.

2 giugno, Uomini e Donne non va in onda: le anticipazioni sui nuovi tronisti

Lo studio di Uomini e Donne riaprirà ufficialmente a fine agosto, ma le nuove puntate dovrebbero iniziare a essere trasmesse soltanto a partire da settembre. Al momento, però, non è stata ancora confermata una data precisa; analizzando il calendario, è molto probabile che il debutto della nuova stagione avvenga lunedì 15 settembre 2025.

I casting sono ancora aperti, ma online circolano già alcuni nomi. In prima fila c’è Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri, la cui personalità ha guadagnato l’apprezzamento di Maria De Filippi. Diversamente, sarebbe stato smentito il possibile coinvolgimento di Lorenzo Spolverato, che ha chiarito di non aver ricevuto alcuna proposta e di voler seguire un percorso televisivo differente.