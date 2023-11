Un altro episodio di violenza a Milano. Questa volta ci troviamo in Corso Como, dove durante la notte scorsa è avvenuto un terribile tentato omicidio. Un ragazzo di 21 anni e un suo amico quasi coetaneo (22) sono stati aggrediti da un gruppo di circa dieci giovani: il primo è stato colpito da una coltellata alla mano, il secondo addirittura da otto fendenti all’addome.

Ragazzi colpiti da coltellate in Corso Como: l’aggressione

Erano quasi le due della notte di sabato quando in Corso Como a Milano è avvenuta una terribile aggressione ai danni di due ragazzi di 21 e 22 anni. Un gruppo, più o meno formato da dieci ragazzi, ha accerchiato i due e dopo una lite nata per futili motivi, ha iniziato una vera e propria aggressione fisica. Qualcuno di loro ha estratto un coltello, colpendo prima il 21enne alla mano e poi il 22enne all’addome. Una ferocia inaudita con ben 8 colpi di arma da taglio sferrati al corpo del più grande fra i due aggrediti. I ragazzini, alcuni dei quali minorenni, sono fuggiti, lasciando riversi nel sangue i due giovani. Il 22enne è ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata: le sue condizioni di salute sono gravi.

Ragazzi colpiti da coltellate in Corso Como: le indagini

I carabinieri si sono messi subito alla ricerca degli aggressori, riuscendo a trovare tre di loro poco lontano. Si tratta di un italiano 16enne e di due marocchini, uno suo coetaneo e un altro più grande di un anno. Uno di lor aveva ancora i vestiti sporchi di sangue addosso.