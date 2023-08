Tragedia in Salento: nelle scorse ore un giovane di 26 anni è stato trovato morto a bordo di una piscina di un agriturismo a Nardò, in provincia di Lecce.

Il dramma è stato scoperto questa mattina, giovedì 3 agosto, dagli addetti della struttura che hanno lanciato subito l’allarme.

I soccorsi e le indagini

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi del 118, purtroppo per il 26enne non c’è stato nulla da fare. I medici, una volta giunti sul posto, in contrada Carignano, non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Nardò che, vista la dinamica del ritrovamento e della morte, sono stati subito informati. I militari hanno avviato le indagini investigative per accertare i fatti. Informato dalle forze dell’ordine, il magistrato di turno ha ascoltato i presenti per cercare di valutare ogni possibile scenario.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, la vittima è un 26enne di origini indiane che pare stesse effettuando dei lavori di pulizia nell’area della piscina. Il giovane era arrivato da poco nel Salento per cercare un lavoro come tuttofare e, pare, fosse in prova nell’agriturismo dove sarebbe stato incaricato di effettuare lavori di pulizia attorno alla piscina della struttura.

