«Con profonda tristezza ed incredibile sgomento la Jomi Salerno apprende la notizia della prematura scomparsa di Oxana Pavlyk, straordinaria fuoriclasse, giocatrice unica, donna piena di gioia di vivere, serena e sorridente. Alla sua famiglia ed alle persone che l’hanno voluta bene rivolgiamo le più sentite condoglianze. Ciao Oxy, non ti dimenticheremo mai, sarai sempre nei nostri ricordi» è con questo messaggio che la PDO Salerno, squadra di pallamano, ha dato la notizia della scomparsa di Oxana Pavlyk, storica giocatrice della società del capoluogo della Valle dell’Irno.

La carriera

Nata in Ucraina, dopo aver giocato in squadre locali arrivò in spagna nella Elda Prestigio di Valencia, per poi trasferirsi al Kruševac, in Serbia. A 26 anni arrivò per la laterale mancina la svolta: si trasferì a Salerno e fu subito amore. Per due stagioni militò con la Handball Salerno per poi passare alla PDO Salerno dove diventò un punto fermo della formazione e ottenne anche la cittadinanza italiana, che le valse le convocazioni in Nazionale con la maglia Azzurra.

Nel 2016 giocò nel Teramo per una stagione e, una volta raggiunti i 40 anni di età, decise di ritirarsi. Dopo il ritiro, decise di tornare a vivere a Salerno, la città che in queste ore sta ricordando la sua campionessa.

I trofei

Sono sette i titoli vinti, in totale, dalla Pavlyk con la PDO Salerno: tre scudetti, tre coppe Italia ed una Supercoppa Italiana. La società, in suo onore, decise anche di ritirare temporaneamente il numero 22, con la quale lei giocava.

