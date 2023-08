Ancora un dramma, il secondo in pochi giorni, nella provincia di Benevento. Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita dopo che, secondo la prima ricostruzione, avrebbe deciso di farla finita per sempre impiccandosi ad un albero. Giunti sul posto l’ambulanza e i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire gli eventi.

La ricostruzione

La vittima, un imprenditore agricolo di 56 anni, sarebbe uscito di casa all’alba per dirigersi a Guardia Sanframondi dove, in mattinata, si sarebbe impiccato ad un albero. Ad accorgersi del corpo dell’uomo in quel terreno, secondo una prima ricostruzione, sembra sia stata una persona che stava transitando da quelle parti che ha immediatamente dato l’allarme ma ogni manovra, per cercare di rianimare l’imprenditore, è stata inutile.

Ipotesi suicidio

Al momento, quella del suicidio sembra essere l’ipotesi più accreditata. Sul caso stanno indagando i Carabinieri che, insieme al 118, sono accorsi subito sul posto.

Enorme il dolore in paese per questa nuova tragedia che ha, inevitabilmente, riportato alla mente ciò che è accaduto a Bocca della Selva pochi giorni prima: la vittima, in questo caso, è stata un 31enne di origini telesine ma residente in provincia di Isernia, anche qui l’ipotesi del suicidio è quella più accreditata.

