2WATCH: soluzioni innovative al servizio dell'entertainment

L’azienda 2WATCH, trait d’union tra i brand e i consumatori, si pone come obbiettivo quello di innovare l’esperienza di intrattenimento – in particolare quella della cosiddetta “Generazione Z” – grazie all’evoluzione digitale. Nel fare ciò, 2WATCH risponde a quella che si sta progressivamente delineando come un’esigenza sempre più pressante per i Brand, ovvero quella di poter disporre di contenuti che siano in grado di raggiungere un target più selettivo, cioè un pubblico “educato” in cerca di contenuti unici con un forte impatto visivo. In questo senso, già grandi marchi come Jacquemus, North Face e Maybelline stanno riscontrando un notevole successo nelle campagne pubblicitarie basate su produzioni virtuali in oltre 280 Paesi del mondo grazie a 2WATCH.

Le produzioni video di 2WATCH uniscono il reale con il virtuale, coinvolgendo milioni di utenti. L’azienda utilizza un mix di tecnologie tra cui Motion Capture, CGI e Intelligenza Artificiale, creando esperienze visive con un alto impatto che stimolano il dibattito e l’interesse del pubblico. In particolare, l’uso di CGI abbinato a tecniche innovative di riprese video permette di creare contenuti FOOH (Fake out of Home), una commistione tra realtà e fantasia. Un esempio, in questo senso, è questo video di San Valentino (oltre 18 milioni di visualizzazioni) realizzato da 2WATCH, dove si può apprezzare un’autentica esplosione di petali di rose che fuoriesce da una fontana situata al centro di una famosa piazza di Napoli.

Per i marchi che mirano raggiungere, coinvolgere e fidelizzare nuovi segmenti di pubblico, l’utilizzo di contenuti originali si presenta come un’opportunità concreta senza necessità di ricorrere alla classica pubblicità. L’implementazione di tecniche avanzate, come le tute sensoriali atte a catturare il movimento, consente la progettazione di avatar fotorealistici in grado di muoversi e interagire liberamente, annullando quasi del tutto le frontiere tra realtà e mondo virtuale. Quest’ultimo, in combinazione con le capacità del 5G, fornisce interazioni in tempo reale a bassa latenza, rendendo fattibile l’interazione con personaggi digitali durante eventi dal vivo, trasmissioni televisive o in diretta sui social media.