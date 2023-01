Aveva concorso nell'edizione in cui vinse Cristina Chiabotto la 37enne morta a Napoli per un tumore: era stata finalista di Miss Italia

Oggi a Casoria si terranno i funerali di Antonella Fragiello, strappata alla vita davvero troppo presto. La giovane, all’anagrafe Antonietta, era una modella uccisa da un tumore per il quale era in cura a soli 37 anni. Da quanto si apprende ed a causa delle condizioni severe Antonella era stata ricoverata in ospedale e poi, purtroppo, era sopraggiunto il decesso. Un decesso a cui ha fatto seguito una marea di post sui social, post di dolore e cordoglio.

Addio alla 37enne morta a Napoli per un tumore

Fanpage ne cita alcuni: “Ti ringrazio per la stima che hai sempre avuto per me e per la luce dei tuoi sorrisi. Anche se ultimamente i nostri incontri si erano ridotti a semplici e repentini parcheggi nel nostro viale, rimane in me il tuo stupore quando mi dicevi: ‘Quanto sei cresciuto!’. Sei stata un esempio. Adesso, stammi vicino anche tu. So che su di te posso contare! Hai vinto l’Eternità.

Ciao Antonè!“.

La fascia nel 2004, quando vinse Chiabotto

Nel 2004 Antonella, allora 19enne, era arrivata tra le 100 ragazze finaliste a Miss Italia durante l’edizione vinta da Cristina Chiabotto: per la campana ci fu la fascia di “Miss Benessere Orogel”. Oggi, lunedì 23 gennaio, è previsto l’estremo saluto terreno alla bella 37enne: il funerale è stato fissato per le ore 12 nella chiesa di San Tommaso a San Pietro a Patierno.