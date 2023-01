39enne sparito nel nulla l'ultimo dell'anno: trovato morto nella sua auto

Era letteralmente sparito nel nulla il 31 dicembre del 2022 e per giorni, dopo che la moglie ne ha denunciato la scomparsa, lo si è cercato dappertutto.

Fino alla drammatica scoperta avvenuta esattamente sei giorni dopo. La vicenda arriva da Suzzara, comune del Mantovano: è quì che un uomo di 39 anni è stato rinvenuto, senza vita, all’interno della sua auto. Il veicolo, una Fiat Grande Punto, si trovava posteggiato in un parcheggio ubicato in via Lombardi. Stando alle prime indiscrezioni il corpo della vittima non si trovava alla guida, bensì sui sedili posteriori del veicolo e potrebbe essere rimasto lì per diversi giorni, anche se solo un’eventuale autopsia potrà confermarlo o meno.

Trovato morto sul sedile posteriore dell’auto: le prime ipotesi

Proprio il fatto che si trovasse sui sedili posteriori ha reso molto difficile notarne la presenza. Per estrarlo, dal momento che la portiera risultava chiusa dall’interno, sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ad un’ambulanza del 118 e ai carabinieri di Suzzara e Pegognaga. Con molta probabilità, proprio perchè al momento le cause della morte sono ignote, verrà disposta l’autopsia. L’ipotesi presa in esame è quella del decesso per overdose ma occorreranno una serie di accertamenti per stabilirlo con assoluta certezza.