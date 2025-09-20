A 4 di sera, un momento di normale trasmissione televisiva si è trasformato in attimi di puro panico. Una giornalista, impegnata nel suo lavoro in studio, è svenuta improvvisamente, lasciando colleghi e pubblico senza parole. Subito dopo, Paolo Del Debbio è intervenuto per rassicurare tutti: ecco come sta ora.

4 di sera, giornalista sviene in diretta: polemica social

Nonostante il lieto fine, l’episodio ha scatenato un acceso dibattito sui social. Molti utenti hanno criticato Del Debbio per la sua apparente freddezza e distacco di fronte al malore della collega, definendo il suo comportamento quasi cinico. Altri, invece, hanno apprezzato la sua capacità di mantenere la trasmissione in piedi senza panico, sottolineando l’importanza di gestire la diretta senza interruzioni.

4 di sera, paura in studio: giornalista sviene in diretta, le sue condizioni

Momenti di panico hanno segnato l’ultima puntata di “4 di Sera”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. Durante la trasmissione, una giornalista incaricata di raccogliere le interviste in studio ha avuto un improvviso malore, crollando a terra subito dopo un intervento di un ragazzo del pubblico sulla guerra di Gaza. La scena, rapida ma impressionante, ha sorpreso sia i colleghi sia i telespettatori.

Immediato è stato l’intervento del conduttore, che ha cercato di rassicurare il pubblico con calma: “Dico al pubblico di non preoccuparsi, stanno sistemando tutto. Ha avuto solo un abbassamento della pressione, sta andando bene. Non vi preoccupate”, ha dichiarato. Fortunatamente, la giornalista si è ripresa rapidamente grazie al pronto soccorso del personale presente in studio, senza riportare conseguenze gravi.