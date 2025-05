La confessione del giornalista Luca Telese sulla ex moglie: “Vittime del Co...

In un'intervista al Corriere della Sera, Luca Telese ha raccontato la rottura con la sua ex moglie. Una rivelazione intima e personale.

La fine di una relazione può diventare anche un’occasione di riflessione pubblica, soprattutto quando a raccontarla è un volto noto dell’informazione. In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista Luca Telese ha parlato apertamente della rottura con la sua ex moglie, Laura Berlinguer, offrendo uno spaccato personale tra sentimenti, errori e consapevolezze.

Il matrimonio e la rottura tra Luca Telese e Laura Berlinguer

Nel parlare della sua ex moglie, Laura Berlinguer, Luca Telese mostra un tono intriso di affetto e malinconia. Ricorda che all’inizio della loro relazione erano entrambi molto giovani e si erano conosciuti mentre lavoravano al programma televisivo Cronache Marziane, una trasmissione che definisce ironicamente “demenziale”. All’epoca, racconta, non si erano nemmeno preoccupati delle rispettive età, come a sottolineare la spensieratezza di quei primi momenti.

Il matrimonio tra Telese e Berlinguer si svolse a Labico, in campagna, con pochi amici. Telese ricorda che aveva da poco perso il padre e che, poco dopo, morì anche la madre di Laura, che riuscì però a vedere le foto del matrimonio su un tablet prima di andarsene.

Dalla loro unione è nato Enrico, che Telese definisce “Il frutto più bello della mia vita”. Fu lui a scegliere il nome del figlio, spiegando che Laura accettò solo perché il cognome del bambino sarebbe stato diverso da quello di suo padre. Parla del ragazzo con orgoglio, attribuendogli una dote particolare: quella di riconoscere con precisione il valore degli oggetti. A suo dire, basta che il figlio guardi un paio di scarpe, un quadro o un mobile, e riesce subito a stimarne il prezzo. Per questo lo soprannomina affettuosamente “il prezzometro“.

La separazione tra Luca Telese e Laura Berlinguer è avvenuta durante il periodo della pandemia. Con l’arrivo del Covid, la relazione ha iniziato a vacillare. Telese racconta che, come accaduto a molte altre coppie, anche loro sono stati travolti dalla crisi e da lutti vissuti in solitudine. Oggi Telese ha ritrovato l’equilibrio accanto a una nuova partner, Miriam, che lavora in un settore completamente diverso: è impiegata all’Enel.

Luca Telese oggi: tra tv, libri e giornalismo

Attualmente, Luca Telese è impegnato nella conduzione del programma televisivo Sognatori, in onda su La7 ogni mercoledì in seconda serata. La trasmissione, ideata da Telese insieme a Mimmo Torrisi, è un viaggio attraverso le storie di imprenditori italiani che hanno trasformato le loro visioni in realtà di successo. Ogni puntata offre un ritratto autentico di figure come Brunello Cucinelli, Renzo Rosso, Diego Della Valle, José Rallo, Enrico Zoppas, Sergio Dompé e Niccolò Branca, esplorando le sfide e le intuizioni che hanno caratterizzato il loro percorso imprenditoriale.

Telese descrive Sognatori come un’opportunità per raccontare storie di determinazione e coraggio, evidenziando come ogni episodio possa essere paragonato a un film, data la ricchezza delle esperienze condivise dai protagonisti.