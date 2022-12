49enne travolto e ucciso di notte: si cerca il pirata della strada che ha falciato un uomo di origini ghanesi molto conosciuto in zona

In provincia di Avellino un 49enne è stato travolto e ucciso per strada: si cerca il pirata della strada.

Tragedia ed omicidio stradale a Mercogliano con carabinieri e polizia impegnati nella indagini. Tutto è accaduto da quanto si apprende la scorsa notte. Secondo i media poco dopo l’una in località Torrette di Mercogliano un 49enne originario del Ghana è stato investito da una vettura.

49enne travolto e ucciso per strada

L’auto dopo il sinistro non si è fermata e si cerca di risalire al conducente. I media locali spiegano che la vittima era conosciuta in zona e che “da tempo frequentava Torrette di Mercogliano e Alvanella, dove era solito accamparsi per qualche giorno”.

Sul posto sono arrivati a razzo i soccorritori del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Immagini al setaccio e caccia ai reperti

A carabinieri della territoriale e polizia sono toccati invece rilievi ed indagini, che nello specifico sono in carico agli agenti della Questura di Avellino. Lo scopo degli inquirenti è risalire all’identità del pirata della strada. Le prime ricerche sono state affidate alla Questura di Avellino e gli operanti hanno anche analizzato anche i filmati di videosorveglianza in zona per rintracciare elementi utili alle indagini.