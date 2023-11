La modella Kauane Rode Camargo il sindaco Hissam Hussein Dehaini, 50 anni di differenza, si sono sposati in Brasile

L’amore è cieco e senza età. Questo dovrebbe essere il motto di Kauane Rode Camargo e Hissam Hussein Dehaini, una coppia con 50 anni di differenza che si è appena sposata. Lei è una modella e influencer di 16 anni, lui un sindaco di 66.

La storia d’amore

La modella 16enne e il sindaco 66enne si sono conosciuti a una sfilata di moda dove la ragazza lavorava, mentre l’uomo era in giuria. Da quel momento non si sono più lasciati, finendo per sposarsi.

Kauane, alla critiche che riceve sui Social risponde: “Non mi interessa ciò che dice la gente, noi ci amiamo ed è questa la cosa più importante.”

La legge brasiliana

Benché la modella abbia 16 anni e sia dunque minorenne, il matrimonio non è illegale. Il Codice Civile brasiliano dice infatti: “Un uomo e una donna che abbiano compiuto i sedici anni possono sposarsi, previa autorizzazione di entrambi i genitori, o dei loro rappresentanti legali, fino al raggiungimento della maggiore età civile.”

Il caso di Kauane, data la visibilità della giovane, ha creato scalpore, ma secondo l’organizzazione Girls not Brides in Brasile si sposano più di 2,2 milioni di minorenni all’anno.