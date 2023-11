Veronica Peparini è in dolce attesa? L’ex insegnante di Amici e il compagno Andreas Muller potrebbero presto diventare genitori, secondo un’indiscrezione che sta circolando sul web.

Veronica Peparini e Andreas Muller presto genitori? L’indiscrezione

Veronica Peparini e Andreas Muller potrebbero presto diventare genitori, secondo un’indiscrezione che sta facendo il giro del web. I due stanno insieme da tanto tempo e secondo le voci si tratterebbe dell’attesa di due gemelli. Ovviamente per il momento è solo un’indiscrezione, non confermata o smentita dai diretti interessati. Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti ad Amici. Il ballerino ha partecipato per ben due edizioni, vincendo al secondo tentativo. Veronica Peparini era la sua insegnante. I due si sarebbero innamorati dopo il tour di Claudio Baglioni, mantenendo inizialmente la relazione nascosta, per poi renderla ufficiale nel 2019. L’insegnante di danza è stata sposata con il coreografo Fabrizio Prolli, con cui ha già avuto due figli.

Veronica Peparini e Andreas Muller genitori? “Il pancino sospetto”

Uno dei sogni della coppia è sicuramente quello di diventare genitori. Andreas ha un bellissimo rapporto con i figli della compagna, ma in passato la coppia aveva già parlato di questo desiderio. “Ciao ragazze, vi scrivo perché ho appena visto la storia Instagram di Veronica Peparini dove annuncia la sua ospitata a Verissimo, e io e la mia amica finalmente troviamo fondato il nostro dubbio. Abitiamo nella stessa zona, li becchiamo spesso in giro e l’ultima volta che li abbiamo visti Veronica aveva un pancino sospetto. Non so, magari è stata solo un’impressione, però la coincidenza e il tempismo di questa ospitata sono sicuramente curiose! Che dite, bebè in arrivo” è la segnalazione che è stata mandata al sito di Isa e Chia. Una segnalazione che combacia con quella rivelata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. “Una famosa coreografa pare sia in attesa di due gemelli” ha dichiarato su Instagram. Sarà vero?