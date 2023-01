Andreas Muller in lacrime per i figli di Veronica Peparini: "E' difficile"

Andreas Muller si è commosso in diretta tv parlando del suo rapporto con i figli di Veronica Peparini.

Andreas Muller e Veronica Peparini sono stati ospiti a Verissimo e il ballerino non è riuscito a trattenere le sue lacrime di commozione parlando del suo rapporto con i figli della sua compagna, Daniele e Olivia.

Andreas Muller e Veronica Peparini sono legati da sei anni e il ballerino ha oggi uno splendido legame anche con i figli della ballerina e coreografa, Daniele e Olivia, che abitano insieme a loro. A Verissimo Andreas Muller non è riuscito a trattenere le sue lacrime di commozione parlando del suo rapporto con i figli della sua compagna e ha dichiarato:

“Con i figli di Veronica c’è un rapporto di alti e bassi com’è giusto che sia.

[si mette a piangere emozionato, ndr] voglio bene a entrambi ma non esserne il padre è difficile, nel bene e nel male. Diciamo che cerco di esserci se serve, non mi intrometto mai troppo nelle decisioni o nelle organizzazioni delle scelte. Ma se hanno bisogno di me ci sono”.

Lui e Veronica Peparini hanno ben 25 anni di differenza d’età e nonostante questo non abbia mai rappresentato per loro un problema, sembra che per altri sia stato difficile da accettare.

“All’inizio mia mamma era un po’ preoccupata, era intimorita, ma alla fine si è tranquillizzata“, ha dichiarato Andreas Muller, e Veronica Peparini ha confermato: “Sua mamma è una donna gioiosa e presente, tanto tanto presente. Ma lo lascia libero di fare“.