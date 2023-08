L’incidente che è avvenuto questa mattina a Torre del Greco poteva trasformarsi facilmente in una tragedia. Un 61enne stava guidando la sua Fiat Panda lungo via Marconi quando, all’improvviso, è stato colto da un ictus.

Napoli, 61enne ha un ictus mentre guida e va a sbattere: lo salva un carabiniere

L’uomo ha avuto il malore questa mattina, mentre percorreva via Marconi e ha perso il controllo dell’auto. Il suo veicolo è andato a schiantarsi contro alcune macchine in sosta a bordo strada, per poi arrestarsi. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Torre del Greco e porprio uno dei militari dell’Arma ha svolto un ruolo decisivo per salvare il 61enne. L’ambulanza era ancora lontana e il carabiniere ha deciso di mettersi in proprio, saltando al posto di guida della macchina per accompagnare l’uomo al Pronto Soccorso dell’ospedale Maresca. L’altro carabiniere, nel frattempo, guidava davanti a lui con la volante per liberare la strada e velocizzare il soccorso.

Il ricovero del 61enne: le sue condizioni di salute

In breve tempo, il 61enne è arrivato in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso. L’uomo è in pessime condizioni di salute, ma secondo il parere dei medici, non è attualmente in pericolo di vita.