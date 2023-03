80enne ha viaggiato in autostrada senza pagare per due anni

Un uomo di 80 anni ha viaggiato in autostrada senza pagare contraendo un debito di 4 mila euro di pedaggi

Anziano ha viaggiato in autostrada senza pagare

Per due anni l’anziano ha viaggiato in autostrada senza pagare. L’uomo andava con la sua vettura in autostrada e non ha mai pagato il pedaggio.

Per evitare il pagamento usava sempre lo stesso sistema: si avvicinava all’automobile che lo precedeva e oltrepassava la sbarra del Telepass sollevate come se stesse passando soltanto un veicolo quando in realtà ce ne erano due.

L’uomo usava questo trucco per eludere il pagamento del pedaggio quasi sempre di notte. Le videocamere però hanno ripreso ogni entrata e ogni uscita dell’uomo.

La denuncia degli operatori di Autostrade

Gli addetti ai controlli di Autostrade, dopo aver visionato i filmati sono riusciti a risalire all’identità dell’80enne attraverso la targa dell’auto.

Gli operatori hanno quindi denunciato l’uomo calcolando 4 mila euro di pedaggi non pagati dal 2020 al 2022.

L’uomo aveva scelto di vivere in una casa di riposo di Fiuggi. Da qui l’anziano usciva di tanto in tanto per andare a Roma, a Caserta o a Napoli. In ogni suo viaggio eludeva la barriera del casello di Anagni.

La reazione dell’uomo

L’80enne ha ricevuto la spiacevole visita dell’ufficiale giudiziario della Procura di Frosinone il quale ha notificato il decreto di giudizio immediato. Il reato di cui è accusato l’uomo è insolvenza fraudolenta.

La risposta dell’anziano al suo avvocata è stata: “Io non pago perché l’autostrada è un servizio pubblico, non possono pretendere un pedaggio”.

Nel caso in cui l’uomo pagasse i 4 mila euro potrebbe estinguere il reato ed evitare il processo. Nonostante il suo legale gli abbia spiegato la situazione e abbia provato a trovare insieme un accordo l’80enne ha detto: “Spiacente avvocato, io non vengo per due motivi: non voglio pagare e poi l’autostrada da Fiuggi a Frosinone non c’è. Quando la fanno vengo”.

