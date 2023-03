Torino, percorrevano l'autostrada in monopattino: fermati due giovani

Qualcosa di surreale è accaduto lungo A32 – Torino-Bardonecchia. Nella mattinata di giovedì 2 marzo, intorno alle 8.45 circa, due giovani sono stati avvistati, mentre percorrevano il tratto autostradale a bordo di due monopattini, il tutto mentre in quegli stessi attimi stava nevicando.

Stando a quanto emerge da un filmato postato dalla pagina Facebook della testata ValsusaOggi, i due sono stati sorpresi mentre stavano prendendo l’uscita che conduceva a Oulx.



Torino-Bardonecchia, giovani avvistati in monopattino: la vicenda

Sempre nel filmato vediamo i due ragazzi fare un’altra manovra molto rischiosa. Dopo aver preso inizialmente la circonvallazione di Oulx, hanno fatto una deviazione, quindi si sono nuovamente immessi sul tratto di strada principale in direzione Bardonecchia.

Le conseguenze

Ad ogni modo non è passato molto tempo prima che i due venissero segnalati. Avvistati dal sistema di sorveglianza, sono stati fermati dalla Polstrada di Susa, quindi per loro è scattata la sanzione.

Ricordiamo che negli ultimi anni le regole sull’utilizzo dei monopattini si sono fatte via via più stringenti. In virtù della nuova normativa che è stata approvata lo scorso 18 agosto 2022 con un decreto, è stato richiesto che i monopattini elettrici abbiano in dotazione i freni su ambo le ruote, oltre che gli indicatori di direzione. Non ultimo va anche puntualizzato che possono circolare su strade urbane, pedonali e laddove sia concesso il transito ai velocipedi.