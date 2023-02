Rider in monopattino in tangenziale: "Mi stavo annoiando tra un ordine e l'altro"

Rider in monopattino in tangenziale: "Mi stavo annoiando tra un ordine e l'al...

Rider ripreso a 100 km/h in monopattino sulla tangenziale di Asti; la sua risposta: "Non avevo ordini e mi annoiavo".

Una scena da non credere: un rider è stato filmato mentre viaggiava a quasi 100 km/h in tangenziale ad Asti con il suo monopattino elettrico.

Rider in autostrada a 100 km/h in monopattino

Una scena surreale ripresa da un telefonino. Si tratta di un rider che nei giorni scorsi è stato immortalato sul suo monopattino elettrico mentre sfrecciava a circa 100 chilometri-orari lungo la tangenziale di Asti, tra la sorpresa degli automobilisti.

Il protagonista della vicenda ha spiegato che in realtà non stava lavorando, ma si è immesso sulla tangenziale perché si stavo annoiando in attesa di ordini.

«Non avevo ordini da consegnare in quel momento, anche perché con la tangenziale ci avrei messo più tempo. Ho deciso di fare un giro in tangenziale perché mi stavo annoiando».

Le polemiche sull’accaduto

Una situazione estremamente pericolosa, che ha scatenato inevitabilmente una valanga di polemiche sui social. Nel video, riperso da una automobilista alle sue spalle, viene infatti mostrato il tachimetro e si vede l’incredibile velocità di oltre 100 km/h in alcuni punti.

Tra le condanne anche quella del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini: