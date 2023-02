Maxi tamponamento in autostrada: autista di tir in gravi condizioni

Maxi tamponamento in autostrada: autista di tir in gravi condizioni

Maxi tamponamento in autostrada: un autista ciociaro di 46 anni è rimasto incastrato nel tir che guidava. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Maxi tamponamento sull’autostrada 13 Bologna-Padova.

Lo scontro ha interessato tre mezzi pesanti. Un autista alla guida di un tir è rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo. Una volta liberato è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sarebbero preoccupanti. Al momento dell’autista ferito si sa solo che ha 46 anni ed è originario della Ciociaria. Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 20 febbraio.

Maxi tamponamento in autostrada: coda lunga 4 chilometri

Il tratto compreso tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova è stato momentaneamente chiuso per permettere ai soccorritori di lavorare in maniera opportuna. Nel frattempo, si è andata a creare una coda lunga 4 chilometri a causa del traffico bloccato. La strada è stata riaperta solamente dopo le 17. Giunti sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia stradale e il personale di Autostrade.

Tre ore prima un tir era andato a fuoco

Come informa Frosinone News, circa tre ore prima dell’incidente, un tir trasportante cartongesso era andato a fuoco nel medesimo tratto dell‘A13. L’incendio è avvenuto a causa di un guasto che ha interessato il mezzo pesante. Il sinistro non ha causato fortunatamente feriti, ma solo alcune difficoltà nella circolazione.