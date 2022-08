A Capri latte artificiale scaduto ad una bimba di 15 mesi

Quello che una coppia di genitori aveva prelevato dallo scaffale di un market era scaduto da 7 mesi: latte artificiale "guasto" ad una bimba

Arriva dalla Campania, dall’isola di Capri la vicenda del latte artificiale scaduto ad una bimba di 15 mesi: secondo i media la piccola ha iniziato a vomitare e la madre corre in ospedale e denuncia tutto all’Arma. Il racconto della madre è diventato infatti appannaggio dei carabinieri dopo una corsa immediata al pronto soccorso del Capilupi.

Il sospetto iniziale era che la piccola avesse un enterovirus, ma dalle analisi era emerso come avesse ingerito qualcosa di scaduto.

Latte artificiale scaduto ad una bimba

E il “colpevole”? Il latte artificiale che avevano comprato in un supermercato, scaduto da 7 mesi. Le condizioni di salute della bambina sono andate via via migliorando ma i suoi genitori hanno ovviamente proseguito con il sollecito dell’azione penale. Ha detto la madre, avvocatessa: “Ho comprato quel latte nello scaffale di un supermercato di catena, dove mi rifornisco abitualmente e l’ho fatto senza verificare la data di scadenza”.

La denuncia e le prime indagini

“Mai avrei immaginato una simile leggerezza”. Secondo Today la donna ha denunciato la società titolare dell’esercizio commerciale e i militari della territoriale hanno avviato i primi adempimenti per un verbale che potrebbe essere girato presto all’attenzione della magistratura per una ufficializzazione in punto di diritto del procedimento di verbalizzazione.