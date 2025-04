Un volo nel vuoto, un mistero che sconvolge il calcio: Aaron Boupendza, 28 anni, attaccante dello Zhejiang FC, è morto precipitando dall’11° piano del palazzo in cui viveva a Hangzhou. Le circostanze restano avvolte nel mistero, mentre si cerca di far luce sulla dinamica della tragedia.

Chi era Aaron Boupendza

Il gabonese Aaron Boupendza, classe 1996, ha costruito una carriera internazionale tra Francia (Bordeaux, Pau, Ajaccio), Portogallo (Feirense), e soprattutto Turchia, dove si è affermato nel 2020/21 con l’Hatayspor segnando 22 gol in 36 gare e vincendo la classifica marcatori. Accostato a club come Atalanta e Sassuolo, ha poi scelto esperienze negli Emirati (Al-Arabi, Al-Shabab), negli USA (Cincinnati) e in Romania, al Rapid Bucarest, dove ha segnato 5 reti.

Nel 2024 è approdato in Cina, allo Zhejiang FC, con un contratto fino al 2026. In sole sei presenze ha collezionato 4 gol e 2 assist, grazie anche a due doppiette consecutive che lo avevano già proiettato tra i migliori marcatori della Super League.

“Siamo devastati nell’annunciare che il nostro giocatore Aaron Boupendza è tragicamente deceduto oggi presso la sua residenza. Tutti noi dello Zhejiang FC porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia”, ha dichiarato il club.

Aaron Boupendza precipitato dall’11esimo piano

Mistero attorno alla tragica scomparsa di Aaron Boupendza, attaccante di 28 anni, noto per aver conquistato il titolo di capocannoniere nella Süper Lig turca e con un’esperienza recente al Rapid Bucarest, prima di trasferirsi allo Zhejiang FC nel massimo campionato cinese.

È proprio a Hangzhou, città dove aveva iniziato la sua nuova avventura calcistica all’inizio del 2025, che il calciatore ha perso la vita in circostanze ancora tutte da chiarire. Boupendza è precipitato dall’undicesimo piano del condominio in cui viveva. A far scattare l’allarme è stata la sua assenza all’ultimo allenamento: il giocatore non si è presentato e non avrebbe risposto ai ripetuti tentativi di contatto da parte del club.

Secondo il quotidiano sportivo romeno Fanatik, le autorità stanno valutando tre possibili scenari per ricostruire l’accaduto: il gesto volontario, un tragico incidente oppure una lite degenerata, che potrebbe coinvolgere il fratello di Boupendza, presente con lui nell’appartamento al momento della caduta. Spetterà ora agli investigatori chiarire quale di queste piste corrisponda alla realtà.