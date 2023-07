Il comandante della stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni, ha finto di essere un ladro e, durante un furto, ha fatto arrestare il vero malvivente.

Carabiniere si finge ladro e incastra il malvivente

Il comandante della stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni, ha fatto arrestare il palo di una banda di malviventi, fingendo di essere un ladro. Il fatto è accaduto mercoledì 5 luglio. Verso le 15.30 due ladri si sono introdotti in una casa muniti di vari strumenti da scasso, intenti ad aprire una cassaforte nel magazzino di un’abitazione. Alcuni rumori hanno attirato l’attenzione della figlia del proprietario che si è trovata di fronte ai due malviventi, che sono fuggiti mentre lei lanciava l’allarme.

Il maresciallo, dopo aver trovato sul posto una radio trasmittente lasciata dai malviventi, ha deciso di spacciarsi per uno dei ladri, comunicando via radio con il complice. “Abbiamo finito” ha detto. L’altro si è presentato presso l’abitazione ed è stato bloccato dai carabinieri. La Procura della Repubblica di Terni ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti del 52enne, già noto alle forze dell’ordine, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto per tentato furto in abitazione in concorso con gli atri due soggetti, al momento sconosciuti, che sono scappati.