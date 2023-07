Un bambino di Caivano, in provincia di Napoli, ha ringraziato e abbracciato un carabiniere che aveva arrestato il suo papà. Un gesto inaspettato, che ha commosso tutti.

Caivano, bimbo ringrazia il carabiniere: “Bravo, hai arrestato il mio papà”

A Caivano, in provincia di Napoli, si è tenuto un dialogo tra forze dell’ordine e bambini sul tema della legalità, nella parrocchia di Don Maurizio Patriciello. In questa occasione, un bambino è andato ad abbracciare un carabiniere, ringraziandolo per aver arrestato suo papà. Un gesto inaspettato, che ha sorpreso tutti, compreso il comandante Antonio Maria Cavallo, che è stato riconosciuto dal figlio dell’uomo arrestato, di soli cinque anni. “Sei venuto di notte e hai portato via papà. Avevi la giacca nera come quella che porti adesso, sei stato bravo” ha detto il bambino al comandante.

L’incontro tra il bambino e il carabiniere ha commosso tutti

L’incontro tra il piccolo, di soli 5 anni, e il militare è avvenuto nella chiesa di San Paolo Apostolo, durante un incontro per promuovere la cultura della legalità, organizzato da Don Maurizio Patriciello, parroco sempre in prima linea contro la camorra e i roghi tossici di rifiuti. Il bambino ha riconosciuto il comandante Antonio Maria Cavallo, gli ha chiesto di abbassarsi e gli ha sussurrato nell’orecchio che si ricordava di lui perché aveva arrestato suo papà. Subito l’agente è andato in imbarazzo, immaginando una reazione negativa o di dolore da parte del bambino. Il piccolo, invece, si è avvicinato e lo ha abbracciato, ringraziandolo. “Posso stare con te?” gli ha chiesto, sedendosi in braccio a lui per quasi tutto l’incontro.