Abbronzatura a chiazze: il miglior rimedio naturale

L'abbronzatura a chiazze, quindi non uniforme od omogenea, si può trattare con una buona prevenzione e il miglior gel autoabbronzante a base naturale.

Quando si va al mare si vuole avere una tintarella e abbronzatura che sia omogenea e perfetta, ma non sempre è possibile. Alcuni soggetti possono avere l’abbronzatura a chiazze, che risulta essere antiestetica. Vediamo quali sono le cause per cui la tintarella non si presenta in modo uniforme e come fare per rimediare in modo naturale.

Abbronzatura a chiazze

Sono molti coloro che vorrebbero, dopo tanto tempo al sole, una abbronzatura che sia uniforme e omogenea, quindi un bel colorito ambrato, una volta tornati dalle vacanze e presentarsi con un altro aspetto in ufficio. A volte, non è possibile e può capitare l’abbronzatura a chiazze con macchie bianche o scure che risultano essere antiestetiche e quindi non belle da vedersi agli occhi degli altri.

Sono problemi della pelle o dell’epidermide che è possibile evitare o prevenire cercando di fare attenzione alla propria routine giornaliera. Con questo termine si fa riferimento a un inestetismo della pelle che si contraddistingue per delle zone più scure insieme ad altre chiare. Un problema che colpisce chiunque, soprattutto le donne in gravidanza che vanno incontro ad alcuni cambi ormonali.

Non è soltanto un problema antiestetico, ma anche di salute, dal momento che le zone meno colorate, quindi di colore chiaro, possono essere oggetto di eritemi e scottature solari. Per trattare il problema dell’abbronzatura a chiazze, bisogna recarsi da un esperto del settore in modo da capire quale siano i prodotti maggiormente adatti per la pelle.

Per riuscire a prevenire il problema dell’abbronzatura a chiazze, è molto importante cercare di prevenire il tutto optando per delle creme solari che siano protettive e adatte al proprio fototipo di pelle. Si consiglia anche di fare degli scrub e tenere la pelle idratata in modo da evitare questo problema.

Abbronzatura a chiazze: cause

Oltre ai rimedi naturali come UltraBronze e all’uso di creme solari protettive, bisogna anche capire di cercare le cause per cui si manifesta l’abbronzatura a chiazze. I fattori e motivi di rischio possono essere di vario tipo in modo da capire cosa può determinare questo problema antiestetico.

Le cause di una abbronzatura a chiazze, quindi non uniforma e omogenea, possono essere di vario tipo. Secondo il parere degli esperti del settore, si suddividono in problemi di tipo patologico o non patologico. Per quanto riguarda le cause patologiche, può essere dovuto anche a una certa sensibilità nei confronti dell’esposizione al sole e dei raggi.

I problemi di acne sul viso o la follicolite possono portare a una abbronzatura che sia non uniforme e omogenea, quindi a chiazze. Ci sono poi una serie di cause non patologiche che dipendono da una serie di problemi ormonali o di variazioni che possono interessare le donne durante la fase della gravidanza. Può dipendere anche da una ceretta fatta con metodi non adatti che causano irritazione alla pelle.

Per cercare di evitare l’abbronzatura a chiazze è molto importante preparare la pelle ai raggi del sole con uno scrub e si consiglia di evitare di esporsi al sole dopo alcuni trattamenti di bellezza, come la ceretta in quanto porta ad avere una tintarella che non sia omogenea e perfetta.

