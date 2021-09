Abbronzatura rapida e duratura: il miglior rimedio naturale

Per una abbronzatura rapida e duratura, sono diversi i consigli che riguardano sia i giusti prodotti, ma anche una idratazione della pelle.

Si è appena tornati dalle vacanze e sicuramente dispiace dover lavare via l’abbronzatura dal corpo. Per chi vuole avere una abbronzatura rapida e duratura, anche in città, sono diversi i suggerimenti da seguire per ottenere un colorito uniforme e omogeneo per buona parte dell’anno. Vediamo come fare e quale è il prodotto da usare.

Abbronzatura rapida e duratura

Una pelle dal bel colorito uniforme e omogeneo piace, attira l’attenzione ed è ambita da molti. Lavaggi frequenti rischiano di mandarla via e vanificare il tempo che si è trascorso tra ombrellone ed esposizione ai raggi del sole. È assolutamente possibile avere una abbronzatura rapida e duratura in modo sano stando attenti ai prodotti che si usano, ma anche ad alcuni accorgimenti.

Il principale responsabile del colorito ambrato e della tintarella è la melanina, un insieme di pigmenti che maggiore è prodotto dal corpo più possibilità si hanno per essere colorate e scure al rientro dalle vacanze estive al mare oppure in città. Si può stimolare la produzione della melanina e quindi avere una tintarella in tempi rapidi grazie all’uso di alcuni attivatori di abbronzatura disponibili in vari formati.

Oltre agli attivatori che sono disponibili sia in compresse che in spray, sono molto importanti anche gli intensificatori che non solo stimolano la produzione dell’abbronzatura, ma al tempo stesso allungano il processo di tintarella riuscendo a mantenerla per diverso tempo. L’alimentazione gioca un ruolo importante in questo processo.

Per questa ragione, risulta fondamentale consumare alimenti che siano a base di betacarotene, la sostanza che rende la pelle scura. Quindi, è bene consumare alimenti di colore giallo e arancione, come carote, albicocche e pomodori che aiutano ad avere una abbronzatura rapida e duratura in maniera costante e uniforme.

Abbronzatura rapida e duratura: consigli

Sono in molti dopo l’estate a sperare di avere una pelle abbronzata anche al ritorno in città. Avere una abbronzatura rapida e duratura è assolutamente possibile, ma bisogna seguire alcuni accorgimenti e suggerimenti. Sono sufficienti 20 minuti al giorno di esposizione solare in modo da mantenere in attività le cellule che producono melanina.

Non è necessario andare al mare per la pelle dorata, ma è possibile sfruttare qualsiasi momento della giornata, come una passeggiata nel parco oppure la pausa pranzo all’aperto per una abbronzatura che continui a essere costante e uniforme. La tintarella deve essere stimolata con la dose quotidiana dei raggi ultravioletti.

Il primo importante passo per farla durare è rallentare il processo della desquamazione tramite una pulizia e idratazione approfondita della pelle. L’idratazione e l’esfoliazione sono importanti per il benessere della pelle, ma mantengono la tintarella per diverso tempo dal momento che trattengono il film idrolipidico intatto. I grassi vegetali come oli e burri sono efficaci per la cura della pelle.

Usare il giusto bagnoschiuma evitando quelli troppo aggressivi, ma optando per dei prodotti dolci in modo da non aggredire il film idrolipidico. In commercio sono diversi i prodotti ricchi di agenti e oli idratanti. Meglio fare la doccia tiepida e non il bagno per evitare di lavare via l’abbronzatura. Si consiglia di usare degli oli dopo bagno da applicare quando la pelle è ancora asciutta.

Abbronzatura rapida e duratura: miglior rimedio

Insieme ai consigli che sono stati suggeriti, è molto importante anche abbinare un prodotto che permette di avere una abbronzatura rapida e durata per prolungare i benefici e gli effetti dell’esposizione solare. Tra i tanti prodotti e attivatori di abbronzatura in commercio, il migliore è UltraBronze, un gel che aiuta a essere abbronzati tutto l’anno.

Un gel creato dai maggiori esperti del settore che, oltre ad abbronzare, quindi a dare alla pelle un bel colorito, permette anche di idratarla proteggendola in profondità. Adatto a chi vuole avere una carnagione perfetta, ma per diversi motivi non può andare al mare. Una valida alternativa alle solite lampade che sono deleterie e nocive per la pelle.

Inoltre, UltraBronze permette di essere abbronzate come e quando si vuole. Un gel che ravviva il colore della pelle in modo omogeneo e soprattutto uniforme. Molto facile da applicare e da usare. Si può applicare questo prodotto in qualsiasi momento e periodo dell’anno.

Ha una formula premium, infatti al suo interno si trovano componenti naturali che non hanno controindicazioni o effetti collaterali. Si trovano, infatti, olio di germe di grano che ha un potere idratante e dona benessere. Gli acidi grassi essenziali che intervengono a contatto della pelle contrastando l’invecchiamento cutaneo, la vitamina E che è ricca di antiossidanti e i sali minerali che idratano la pelle in modo che sia rimpolpata e luminosa.

Basta applicare il prodotto sulla pelle asciutta e nelle zone interessate, massaggiare lasciando che entri in profondità. Un gel autoabbronzante che si applica in pochi minuti.

