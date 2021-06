Abhigya Anand, la nuova previsione sul Covid: “Dal 20 giugno eventi gravi e terribili”

La nuova previsione di Abhigya Anand, il ragazzo indiano di 15 anni che nel 2019 aveva predetto l'arrivo di una malattia in tutto il globo.

L’astrologo indiano di 15 anni Abhigya Anand, noto per le sue previsioni relative alla pandemia di Covid, ne ha ora condivisa un’altra sui paesi che, come Regno Unito e Israele, hanno effettuato molte vaccinazioni e si avvicinano al raggiungimento dell’immunità di gregge: secondo lui questi stati non usciranno dall’epidemia perché a partire dal 20 giugno avranno luogo nuovi gravi e terribili eventi.

La previsione di Abhigya Anand

Anand ha affermato che Gran Bretagna e Israele, che stanno portando avanti una campagna vaccinale su larga scala, non dovrebbero essere considerati un simbolo di successo perché a partire dalla terza settimana del mese saranno teatro di “eventi gravi“e di “un’onda terribile“.

Il ragazzo ha infatti affermato che quando gli scienziati e il governo parlano di prevenzione delle malattie, la loro più grande preoccupazione è la vaccinazione mentre a suo dire dovrebbero seguire l’antica astrologia e la medicina tradizionale dei loro antenati.

Per dimostrare che i vaccini non siano secondo lui la soluzione al problema ha citato casi come le Seychelles e il Cile che stanno ancora facendo i conti con uno stadio preoccupante dell’epidemia anche se il tasso di vaccinazione è alto. Ha inoltre menzionato la Cina, dove i contagi sembrano essersi stabilizzati, affermando che non può essere considerata un posto sicuro perché “non ha rivelato tutto al mondo esterno“.

La previsione di Abhigya Anand: la situazione in Regno Unito

Attualmente il Primo Ministro britannico Boris Johnson si è trovato a rimandare dal 21 giugno al 19 luglio l’allentamento delle restrizioni a causa dell’aumento di contagi e ricoveri dovuti alla diffusione della variante Delta. Si tratta della mutazione rilevata per la prima volta in India che avrebbe una contagiosità più alta rispetto al ceppo originario.

Inutile dire che la situazione inglese ha spiegazioni scientifiche e nulla ha a che vedere con le previsioni di Anand, che gli stessi esperti ritengono infondate e non attendibili come dimostrato dal fatto che le precedenti non si sono avverate.

La previsione di Abhigya Anand: i precedenti

Dopo aver predetto nel 2019 che una terribile malattia si sarebbe diffusa in tutto il mondo e che la Cina sarebbe stata molto colpita, l’anno scorso il ragazzo ne aveva infatti predetto anche la data di fine, rivelando però che una nuova catastrofe più distruttiva del Covid-19 si sarebbe prospettata all’orizzonte.

Secondo la sua previsione l’epidemia sarebbe dovuta terminare il 5 settembre dopo una lenta decrescita iniziata a partire dal 31 marzo (opposto di quanto accaduto realmente). Dal 20 dicembre 2020 avrebbe poi dovuto iniziare una nuova catastrofe più distruttiva fino a marzo 2021.