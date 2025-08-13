Abruzzo, si tuffa nel lago Sinizzo e non riemerge: chi era la giovane vittima

Abruzzo, si tuffa nel lago Sinizzo e non riemerge: chi era la giovane vittima

Un dramma ha colpito l’Abruzzo nelle ultime ore: un giovane di 21 anni ha perso la vita annegando nel lago Sinizzo, una meta spesso frequentata per tuffi e bagni estivi. Nonostante i tempestivi soccorsi, il ragazzo non è riuscito a riemergere dall’acqua, lasciando sgomenta la comunità locale.

Abruzzo, si immerge nel lago Sinizzo e annega a 21 anni

Una nuova tragedia si è consumata nelle acque del lago Sinizzo, a San Demetrio ne’ Vestini, in provincia dell’Aquila. Un giovane di 21 anni è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago durante una gita con il fratello e alcuni amici.

Il ragazzo si sarebbe immerso subito dopo pranzo, nonostante il divieto di balneazione, e probabilmente a causa di una congestione ha accusato un malore mentre nuotava verso il centro dello specchio d’acqua, scomparendo dalla vista dei presenti.

Dopo l’allarme lanciato dagli amici, sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Roma e Ancona, i carabinieri e il personale medico del 118. Il corpo del giovane è stato recuperato dopo ore di ricerche a circa otto metri di profondità, a una decina di metri dalla riva.

La Procura avrebbe disposto un’ispezione cadaverica, escludendo l’autopsia. Nel giugno scorso un’altra vittima aveva perso la vita nello stesso lago: Rahmat Hussain, 21enne pakistano residente a L’Aquila.

Abruzzo, si immerge nel lago Sinizzo e annega a 21 anni: chi era la vittima

Mohamed Abdelgaoui era uno studente universitario di 21 anni, originario della Tunisia e residente a Roma, iscritto all’Università di Pisa. Era in compagnia di parenti e amici durante la gita fuori porta quando è avvenuta la tragedia.

Il sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale alla famiglia, agli amici e all’intera comunità tunisina presente nel territorio. Anche il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini, Antonio di Bartolomeo, ha rivolto sentite condoglianze ai familiari del giovane.

Mohamed, descritto come una persona solare e determinata, lascia un vuoto profondo nei suoi cari, che ora affrontano il dolore per una perdita improvvisa e dolorosa.