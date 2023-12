Abusa della figlia 12enne della sua compagna: arrestato uomo di 65 anni

Anni e anni di abusi impuniti, iniziati quando la figlia della sua compagna era una ragazzina solo 12enne, ma ora l’uomo è stato arrestato. Si tratta di un 65enne italiano residente a Vercelli, fermato dai carabinieri dopo la denuncia arrivata dalla stessa ragazza.

Abusa della figlia della compagna: le violenze

Secondo quanto si apprende, le violenze dell’uomo nei confronti della giovane sarebbero iniziate ormai anni fa, quando la figlia della sua compagna era solo una 12enne indifesa. Abusi che si erano fatti ormai all’ordine del giorno e che, quando venivano negati dalla resistenza della ragazza, sfociavano in veri e propri episodi di violenza. In tempi più recenti, il patrigno aveva anche minacciato di morte la ragazzina: “Ti faccio fare la fine di Giulia Ceccchettin” – avrebbe detto alla figlia della sua compagna, citando il caso di cronaca di Vigonovo.

Abusa della figlia della compagna: l’arresto

La giovane ha raccolto tutto il suo coraggio e ha esposto denuncia alla polizia nei confronti del suo patrigno. Gli agenti hanno eseguito nei confronti del 65enne la misura cautelare del carcere per il reato di maltrattamento in famiglia. L’uomo è già stato trasferito in casa circondariale.