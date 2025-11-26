Abusi in un Centro di Riabilitazione a Mosca: Arrestato il Personale Coinvolto

Il mondo della riabilitazione per minori in Russia è stato scosso da recenti eventi inquietanti che hanno portato all’arresto di un amministratore e di un giovane residente di un centro privato situato nei dintorni di Mosca. Le accuse riguardano abusi fisici e psicologici inflitti ai ragazzi in cura.

Un episodio chiave di questa vicenda è l’ospedalizzazione di un ragazzo di 16 anni, avvenuta dopo che è stato trovato incosciente e con gravi ferite.

Questo giovane, residente nel centro di Dedovsk, presentava segni evidenti di violenza, con lividi e segni di restrizione.

Il contesto del centro di Dedovsk

Il centro di riabilitazione di Dedovsk accoglieva 24 ragazzi, di età compresa tra 11 e 17 anni, tutti inviati lì per affrontare problemi di dipendenza da droghe e alcol. La situazione è stata ulteriormente complicata dal fatto che la struttura operava illegalmente da agosto, senza le necessarie autorizzazioni.

Secondo le indagini condotte dal Comitato Investigativo della regione di Mosca, i minori erano sottoposti a tortura e percosse, creando un ambiente di paura e abuso.

Operazione della polizia e condizioni di vita

La notte di domenica, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz nel centro, come documentato da immagini trasmesse dal canale statale Ren TV. Al momento dell’irruzione, 22 ragazzi si trovavano all’interno, con le autorità che hanno riferito di condizioni igieniche e di vita inaccettabili.

I minori erano stati tenuti in isolamento e avevano accesso limitato a cibo e acqua. Alcuni di loro sono stati restituiti ai genitori, mentre altri sono stati trasferiti in centri di accoglienza familiare, per garantire loro un ambiente sicuro.

Reazioni e conseguenze legali

In seguito a questi eventi, un tribunale ha disposto il fermo dell’amministratore del centro, accusato di torture e false detenzioni. Si indaga anche sulla proprietaria della struttura, Anna Khobotova, per verificare se fosse a conoscenza delle irregolarità.

La madre di un’altra giovane residente, Milana, ha difeso la figlia, affermando che stava ricevendo cure per la dipendenza da tecnologia e che stava migliorando. Tuttavia, le affermazioni della madre sono state accolte con scetticismo, data la gravità delle accuse riguardanti il centro.

Il futuro della riabilitazione in Russia

Questa vicenda ha sollevato interrogativi sull’efficacia e la sicurezza dei centri di riabilitazione per minori in Russia, in un contesto dove la domanda di tali servizi è in crescita. La comunità e le autorità devono ora riflettere su come garantire che i ragazzi ricevano trattamenti adeguati e umani, lontani da abusi e sfruttamenti.

L’arresto di funzionari del centro di Dedovsk rappresenta un passo significativo verso la giustizia, ma mette anche in evidenza la necessità di una supervisione più rigorosa delle strutture di riabilitazione in tutto il paese. La salute e il benessere dei minori devono essere sempre al primo posto.