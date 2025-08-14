Terribile quello che è successo a Gorgoglione, in provincia di Matera, dove un uomo di 80 anni ha prima tentato di uccidere una barista di 28, poi ha sparato ai carabinieri e infine si è suicidato.

Matera, anziano accoltella una giovane barista, spara ai carabinieri e poi si sucida

Un barista di 28 anni è stata accoltellata da un uomo di 80 a Gorgoglione (Matera).

L’anziano, dopo l’aggressione alla giovane donna, è fuggito e, quando i carabinieri lo hanno rintracciato, si è messo a sparargli, senza fortunatamente riuscire a colpirli. Infine l’80enne si è tolto la vita. La giovane barista è stata portata all’ospedale San Carlo di Potenza, non è in pericolo di vita ed è ricoverata nel reparto di chirurgia d’urgenza con una prognosi di 21 giorni.

Matera, anziano accoltella una giovane barista: il movente

Un uomo di 80 anni ha cercato di uccidere a coltellate una barista di 28 anni per poi sparare ai carabinieri e infine togliersi la vita. Ma, perché ha tentato di uccidere la giovane donna? Le indagini da parte dei carabinieri sono in corso, coordinati dalla Procura della Repubblica di Matera. Al momento si sa solo che l’anziano era residente a Torino anche se originario del comune lucano, dove tornava spesso.