Accoltella un bambino di 8 anni e poi si dà fuoco, è successo in una scuola in Germania

Accoltella un bambino di 8 anni e poi si dà fuoco: a scatenare il panico e l’isteria genera in una scuola situata in Germania è stato un ragazzo di sili 16 anni. Sia la vittima che il carnefice sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. La polizia sta indagando sul movente dell’agghiacciate attacco.

Un adolescente armato di coltello ha gravemente ferito un bambino di 8 anni in una scuola della Germania orientale. Subito dopo, si è dato fuoco. È quanto riferito dalla polizia tedesca. L’aggressione si è consumata nella giornata di mercoledì 23 agosto.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, l’incidente ha avuto luogo a Bischofswerda, a est della città di Dresda. A comunicare la notizia è stata l’agenzia di stampa tedesca dpa.

In merito al brutale attacco, è intervenuto il ministero dell’Istruzione regionale che ha dichiarato che il bimbo è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale tramite elisoccorso. A quanto si apprende, il piccolo ha ferite alla testa e al collo ma è in condizioni stabili.

Si indaga sul movente

In un primo momento, la polizia aveva riferito che la vittima assalita dal 16enne fosse una ragazza. Le autorità hanno poi rettificato l’informazione.

L’edificio scolastico in cui si è verificata la tragedia è stato subito evacuato dopo che la polizia è stata allertata della situazione. La prima segnalazione è stata registrata intorno alle 9:45 ora locale.

In merito all’aggressione, la polizia ha detto che l’adolescente è uno studente dell’istituto scolastico. Il ragazzo si è dato fuoco dopo l’attacco con il coltello, ma le fiamme sono state spente. È stato arrestato e portato in ospedale. Al momento, non è noto quale sia stato il movente del gesto.